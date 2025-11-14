¿Tienes tus gastos bajo control? Richard Gracia, experto en finanzas, da las claves para terminar con ellos

Sin duda, el control de los gastos es uno de los quebraderos de cabeza más grandes para quienes buscan eficiencia en sus finanzas. En este sentido, Richard Gracia, autor de "El método Rico" define el gasto como todo movimiento de dinero mediante el que nuestro capital disminuye.

El experto financiero considera que muchas veces nos empeñamos en aumentar los ingresos, pensando que nuestra situación mejorará. Sin embargo, como bien señala "en muchas ocasiones ignoramos una alternativa igual de efectiva y mucho más fácil de implementar: el control y rección de nuestros gastos".

Siguiendo la misma línea, lo más importante sería saber clasificar los gastos, ya que muchos de ellos podrían resultarnos hasta innecesarios. Aquí nos encontramos con dos opciones muy efectivas: disminuir algunos de nuestros gastos, o incluso eliminar los gastos completamente innecesarios.

Qué tipos de gastos existen

Si nos referimos a la clasificación de gastos como tal, Gracia diferencia tres tipos principales:

Gastos fijos u obligatorios : Aquellos gastos que se repiten periódicamente (de forma mensual, anual, trimestral, etc.) y que son inevitables. Suelen ser importes fijos , relacionados con las necesidades del hogar y el trabajo.

: Aquellos gastos que se repiten periódicamente (de forma mensual, anual, trimestral, etc.) y que son inevitables. Suelen ser , relacionados con las necesidades del hogar y el trabajo. Gastos variables necesarios : Todos los gastos que se pueden reducir, pero difícilmente eliminar. Son gastos de la vida cotidiana , relacionados con las necesidades y estilo de vida propios.

: Todos los gastos que se pueden reducir, pero difícilmente eliminar. Son , relacionados con las necesidades y estilo de vida propios. Gastos ocasionales o innecesarios: Los gastos que se pueden reducir, e incluso eliminar más fácilmente, en caso de necesitarlo. Son más variables, tanto en periodicidad como en cuantía, y generalmente se corresponden con caprichos innecesarios.

En el caso de los gastos necesarios e innecesarios, lo recomendable sería minimizar estos lo máximo posible. Hay otros que incluso se encuentran en un punto intermedio, entre lo que se considera gastos superfluos y lo estrictamente necesario.

A nivel general, la técnica que recomienda Gracia es la de anotar tus diferentes gastos en una lista. Posteriormente, debes centrarte en valorar si son gastos necesarios en tu vida o no.

En qué gastan su dinero los españoles

Según datos oficiales del INE, se estima que en 2024 las familias españolas gastaron de media un 4,4% más que al año anterior, es decir, hasta 34.044 euros. A su vez, el gasto medio por persona crecería hasta un 3,9%, es decir, 13.626 euros.

Si nos referimos a las preferencias de gasto en España, los apartados donde más se gasta serían 'Servicios de educación' y 'Actividades recreativas, deporte y cultura'. Y al contrario, donde menor gasta se contempla es en áreas como 'Bebidas alcohólicas y tabaco' y 'Muebles y artículos para el hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar.'

Además, el Instituto Nacional de Estadística ha señalado algunos casos interesantes por comunidad autónoma: