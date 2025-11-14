Acuerdo en el ERE del fabricante de salchichas alemanas Schara para el cierre de su planta de Barcelona

La empresa Schara, dedicada a la fabricación de embutidos y salchichas, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos este jueves por la noche para cerrar su planta ubicada en la Zona Franca de Barcelona. El expediente de regulación de empleo (ERE) se salda con 56 despidos y una indemnización de 30 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, según confirman desde la empresa.

La operación afectará a práctiamente la totalidad de los empleados de la planta barcelonesa, ubicada en Mercabarna y parcialmente destruida tras un grave incendio acaecido en 2023 y que ha dejado sin producciones desde entonces a la factoría. Tras el cierre, Schara no producirá más desde esta ubicación barcelonesa y trasladará su fabricación a Alemania.

La firma justifica la decisión en un proceso de "transformación y adaptación a la nueva realidad organizativa y económica", enmarcado en su plan estratégico para garantizar la viabilidad a largo plazo del grupo. "Después de más de 70 años de trayectoria y tres generaciones de historia, tanto la empresa como el Comité de Empresa comparten el objetivo de preservar la viabilidad a largo plazo y afrontar con garantías los retos presentes y futuros de la empresa", afirman desde la compañía.

Desde los sindicatos se ha valorado positivamente el aumento de las condiciones de indemnización frente a la oferta inicial, que rondaba los 25 días por año trabajado, aunque lamentan que la planta no se haya reconstruido tras el incendio de 2023 y que finalmente se opte por la deslocalización de la producción.

Desde la dirección han destacado que el paquete indemnizatorio incluye también “un conjunto de medidas de acompañamiento y recolocación destinadas a facilitar la mejor transición posible a las personas afectadas", según ha informado la empresa.

Una vez cerrado el expediente, Schara se suma a la lista de las compañías, como MM Fiberpackaging, Booking, CPM o Freixenet, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya. En lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado, según los últimos datos recopilados por el Departament de Treball. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.