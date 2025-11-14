Marco Bermúdez, el empresario de 14 años que arrasa en las redes: "He ganado ya 10.000 euros"

El emprendimiento personal se ha convertido en una práctica cada vez más común entre los jóvenes, sobre todo en quienes buscan aumentar sus ingresos e incluso mejorar su estilo de vida. Sin embargo, este proceso no es algo fácil, ya que requiere un gran esfuerzo e ilusión por triunfar por parte de los emprendedores.

A continuación, conoceremos el caso de Marco Bermúdez, un ejemplo curioso y singular, donde los haya, de emprendedor a corta edad. Este adolescente de tan sólo 14 años ya se ha convertido en un gran emprendedor, con nada menos que tres proyectos a sus espaldas.

Cómo se crea al joven empresario

Desde sus inicios en el Genius School, una escuela diseñada para desarrollar las vocaciones de los más jóvenes, Marco ya poseía esa curiosidad y dedicación propia del emprendedor. En este caso, su primer, y ambicioso proyecto, sería el diseño de un robot humanoide. Sin embargo, el resultado final no fue lo esperado, pero esto no detuvo al joven, quien decidiría mirar hacia nuevos horizontes empresariales.

Un tiempo más tarde, a la edad de 10 años, tomaría una decisión arriesgada: invertir sus ahorros en una impresora 3D. El objetivo detrás de ello sería montar su primer gran proyecto, llamado "ThreeDimensional", una empresa donde creaba distintos objetos a base de materiales vegetales. Ya solo con este proyecto inicial generó unos ingresos que oscilarían entre los 7.000 y 10.000 euros. En todo momento, el joven destaca su capacidad para compaginar ambas facetas, la del niño y la del emprendedor.

Perspectivas presentes y futuras

Una de las principales críticas de Marco Bermúdez es contra el sistema educativo actual. El emprendedor, que actualmente cursa 3º de la ESO, no entiende la ineficacia de las clases, así como lo desfasados que encuentra los contenidos. Para él, la solución es clara: incentivar las clases prácticas frente a las teóricas, dando importancia a 'contenidos del presente' como podría ser la inteligencia artificial, tan extendida en nuestra sociedad actual.

Actualmente, se encuentra desarrollando su cuarto proyecto: "Smart Bridge", un software de ingeniería civil para favorecer la optimización en el diseño de puentes mediante inteligencia artificial. Además, de cara al futuro se plantea estudiar una carrera universitaria para formarse en otros campos, en el caso de que su faceta emprendedora no funcione en los próximos años.

En cierto sentido, resulta de suma importancia una buena formación, tanto académica como profesional, desde las edades más tempranas. De esta forma, los más jóvenes podrán desarrollar ampliamente su determinación y ambición para triunfar en el mundo laboral.