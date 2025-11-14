SECTOR INMOBILIARIO
BBVA, Merlin y San José inyectan 66 millones en la promotora de Madrid Nuevo Norte antes del inicio de las primeras obras
Madrid Nuevo Norte arrancará los primeros trabajados de urbanización de los terrenos durante el próximo año 2026
Los socios de Crea Madrid Nuevo Norte, promotora del desarrollo urbanístico que lleva su nombre —participada BBVA, Merlin Properties y Grupo San José—, celebrará una junta general extraordinaria el 17 de diciembre para llevar a cabo una nueva ampliación de capital de 65,99 millones de euros en la antesala del inicio de las primeras obras del ámbito antes conocido como Operación Chamartín, que arrancarán oficialmente el próximo año 2026.
Tal y como detallan en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), la sociedad Crea Madrid Nuevo Norte emitirá 219.606 nuevas acciones a un valor nominal de 300,51 euros, que será respaldada por los tres socios en proporción a su parte del capital: la entidad financiera es el principal accionista, con el 74,54%, mientras la socimi del Ibex-35 y la constructora cuentan con un 14,46% y 10%, respectivamente.
La junta se celebrará coincidiendo con el primer aniversario de la firma de la compraventa de los terrenos: en diciembre de 2024, Adif, Renfe y Crea Madrid Nuevo Norte completaron el traspaso de los terrenos, valorados en 1.245 millones de euros y que serán abonados en varios plazos durante los próximos veinte años. Esta transacción se produjo una vez todas y cada una de las parcelas fueron inscritas correctamente.
Próximos pasos de Madrid Nuevo Norte
Esta inyección de capital llega en un momento clave, meses antes de la llegada de las primeras grúas y como preparación para abordar el inicio de las obras de urbanización en 2026 del primero de sus cuatro ámbitos, acuñado como Las Tablas Oeste. Este nuevo barrio dentro de Madrid Nuevo Norte cuenta con una superficie total de más de 300.000 metros cuadrados encapsulados entre el barrio de Las Tablas y las vías del tren a la altura de Fuencarral.
El Ayuntamiento de Madrid aprobó en mayo de forma inicial su proyecto de urbanización, trabajos que previsiblemente comenzarán en los primeros meses del próximo año. En total, una vez esté desarrollado, Las Tablas Oeste dispondrá de 741 viviendas, de las cuales el 25% contará con algún tipo de protección pública. Adicionalmente, está contemplada la construcción de cerca de 124.000 metros cuadrados de usos terciarios, históricamente destinados a oficinas, y 14.000 metros cuadrados de espacios comerciales.
