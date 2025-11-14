El fabricante japonés Hi-Lex cierra su planta de Granollers y despide a 67 trabajadores

El fabricante de componentes automovilísticos Hi-Lex Auto Parts está negociando el cierre de su planta de Granollers y el despido de los 67 trabajadores que allí emplea. La dirección pretende ejecutar la clausura entre febrero o marzo del año que viene y llevarse las producciones a Hungría y Estados Unidos, según explican fuentes sindicales.

La plantilla ha iniciado una huelga indefinida para tratar de parar la decisión de esta compañía, de origen japonés y que lleva décadas fabricando en Catalunya. La factoría está especializada en producir limpiaparabrisas y, hasta ahora sus principales clientes son Ford y Volvo.

"CCOO y UGT dan apoyo a la huelga y exigen a la dirección de la compañía que reconsidere esta decisión y asuma su responsabilidad social ante los despidos anunciados", han manifestado las centrales en un comunicado emitido este viernes.

Desde la dirección han justificado el cierre por causas económicas y organizativas. Los empleados se sienten "engañados" porque hace un año desde la matriz japonesa se les prometió no cesar la actividad pese a la pérdida de pedidos experimentada. EL PERIÓDICO ha remitido a la empresa sus preguntas para recabar su versión de los hechos, sin recibir respuesta.

La dirección comunicó a la plantilla su intención de clausurar la factoría el pasado 1 de agosto. Seis meses antes de la fecha real de cierre, tal como establece la normativa. Esta obliga a toda industria que quiera cerrar a dar un preaviso de medio año antes de ejecutar la clausura.

La plantilla ha decidido iniciar ahora una huelga una vez ha visto que no se han producido avances en las distintas reuniones mantenidas para tratar de revertir el cierre o pactar unas indemnizaciones por encima del mínimo legal.

Repunte de despidos a final de año

Una vez se cierre el expediente, Hi-Lex se sumará a la lista de las compañías, como el fabricante de embalajes MM Fiberpackaging, el productor de polímeros Plastiverd, el 'call center' CPM o la productora de cava Freixenet, entre muchos otros, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya.

Según datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat, en lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.