De enero a octubre
El tráfico de pasajeros del aeropuerto de Barcelona-El Prat sigue disparado en la recta final del año, con un aumento del 4,3% respecto al 2024
La infraestructura cierra octubre con un 5,6% más de viajeros que el mismo mes del 2024 y registra nuevos récords en operaciones y carga
Aena licitará "en los próximos días" el Plan director del aeropuerto de Barcelona-El Prat que arrancará la ampliación
El aeropuerto de Barcelona sigue encadenando récords. Las instalaciones aeroportuarias cerraron octubre como el mejor mes de su historia en pasajeros, operaciones y carga. En el acumulado del año, entre enero y octubre, El Prat suma 48,9 millones de viajeros, un 4,3% más que en el mismo período del año pasado, lo que supone un nuevo máximo histórico para estos 10 primeros meses del 2025.
Solo en octubre, la infraestructura barcelonesa alcanzó 5.243.506 viajeros, un 5,6% más que en el mismo mes de 2024, impulsada sobre todo por el dinamismo del tráfico internacional, según ha asegurado este viernes la empresa gestora de los aeropuertos españoles, Aena. Su presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, que esta semana ha pronunciado una conferencia en Barcelona, ya reiteró que, salvo desgracia mayúscula, el aeropuerto de Barcelona superará este año los 58 millones de pasajeros.
Ligero retroceso en nacionales
En octubre, los pasajeros comerciales ascendieron a 5,23 millones (+5,7%). El tráfico internacional creció un 6,9%, hasta los 3,97 millones de viajeros, mientras que el nacional avanzó un 2,2%, con 1,26 millones. En el acumulado anual, desde enero, de los 48,9 millones de pasajeros en vuelos comerciales, 36,8 millones son internacionales (+5,9%) y 12 millones nacionales, cifra que retrocede ligeramente (-0,4%).
El dinamismo se extiende al movimiento de aeronaves. En octubre, El Prat gestionó 32.802 operaciones, un 4,1% más que un año atrás y el mejor dato para un mes de octubre. En el acumulado anual, se alcanzan los 306.253 vuelos, un 3,8% más, otro registro sin precedentes.
Girona y Reus, al alza
La carga experimentó un aumento aún más notable: el aeropuerto movió 19.130 toneladas, un 12,6% más que en octubre de 2024, también récord mensual. Entre enero y octubre, el tráfico de mercancías suma 165.051 toneladas, un 8,8% más y el mejor dato acumulado de su historia.
El resto de aeropuertos catalanes también experimentaron un comportamiento favorable en octubre. El Girona-Costa Brava superó los 218.500 pasajeros, un 8% más que el año pasado, con 2.877 operaciones (+8,6%) y un acumulado anual que alcanza los 2,09 millones de viajeros (+9,8%) y 25.149 movimientos (+16,3%). Reus registró 145.579 pasajeros en octubre, lo que supone un aumento del 14,8%, y suma ya 1,33 millones desde principios de año (+13,1%), con 20.522 operaciones en el acumulado (+4,3%).
El grupo Aena, un 4,5% más
No obstante, aunque en Sabadell, la actividad aeronáutica también creció, con 5.434 movimientos en octubre (+8,6%) y 52.916 en lo que va de 2025 (+7,5%), el tráfico de pasajeros volvió a retroceder: la infraestructura atendió 419 viajeros durante el mes y acumula 4.183 en los 10 primeros meses, un 26,1% menos respecto al mismo periodo del año anterior.
El conjunto de aeropuertos del grupo Aena cerró octubre con 35,1 millones de pasajeros (+4,5%), 295.929 operaciones (+4,3%) y 150.175 toneladas de mercancía (+9,3%), consolidando la tendencia alcista del tráfico aéreo en la recta final del año, según las mismas fuentes.
