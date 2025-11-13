Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresa de distribución mayorista

Transgourmet completa la celebración de su centenario con un gran acto en el MNAC

A lo largo de este 2025, más de 3.000 personas han participado en las distintas jornadas organizadas por conmemorar el aniversario

Transgourmet: una historia nacida en el Empordà

Aspecto de la sala oval del Palau Nacional de Catalunya, sede del MNAC, en el acto del centenario de Transgourmet, este miércoles.

Aspecto de la sala oval del Palau Nacional de Catalunya, sede del MNAC, en el acto del centenario de Transgourmet, este miércoles. / Transgourmet Ibérica

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nacida como un comercio mayorista de frutas y verduras frescas en Figueres en 1925, entonces con el nombre de Miquel Alimentació, la distribuidora Transgourmet Ibérica ha culminado este miércoles la celebración de su centenario con un acto en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, al que han asistido, entre otros, representantes institucionales, profesionales del sector, miembros de la plantilla, clientes y proveedores.

El presidente del Grupo Transgourmet, el suizo Joos Sutter, encargado de inaugurar la cita, lo ha hecho destacando "que lo que define a los cien años de la compañía es el servicio a las personas y a la comunidad que nos rodea. Esta vocación sigue siendo el motor que impulsará nuestro futuro", mientras que Lluís Labairu, director general de Transgourmet Ibérica, ha puesto en valor "el esfuerzo de las miles y miles de personas que, desde aquel 1925, han aportado su esfuerzo y compromiso, que han creído en este proyecto y que han contribuido a construir lo que somos hoy".

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrado la existencia de empresas como la homenajeada, que contribuyen a que "Catalunya lidere la transformación de los sistemas alimentarios europeos, y lo hará de la mano de empresas que comparten esta visión y actúan con compromiso por la calidad, como Transgourmet". Para Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya, la trayectoria empresarial "de éxito" de Transgourmet y su modelo de negocio la han convertido en "un referente indiscutible en el sector". Rull ha remarcado la capacidad de la empresa "de evolucionar, crecer, innovar y adaptarse a los cambios" y apostar por la sostenibilidad.

El acto, consistente en una cena servida por Nandu Jubany, una exhibición de los castellers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la interpretación del violinista Pablo Navarro y la actuación final de la bailaora Sara Baras, ha contado con la asistencia también del subdelegado del Gobierno en Girona, Pere Parramon; el cónsul general de Suiza en Barcelona, Othmar Hardegger; el presidente de la Cámara de Comercio de Girona, Jaume Fàbrega, y el vicepresidente de Foment del Treball, Lluís Moreno Lasalle. También ha habido representación del Ayuntamiento de Barcelona y del de Vilamalla (Alt Empordà), donde Transgourmet tiene su sede, así como de las principales asociaciones del sector, como Asedas, Aecoc y Hostelería de España.

Foto de familia de las autoridades y representantes empresariales asistentes al acto del centenario de Transgourmet en el MNAC.

Foto de familia de las autoridades y representantes empresariales asistentes al acto del centenario de Transgourmet en el MNAC. / Transgourmet Ibérica

Más de 3.000 personas en las celebraciones del centenario

A lo largo de este 2025, más de 3.000 personas han acompañado a Transgourmet Ibérica en los actos conmemorativos celebrados en Girona, Málaga, Burgos, Tarragona, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, las ciudades en las que la compañía tiene plataformas logísticas. La organización finaliza un intenso año en el que ha puesto en valor su historia y a las personas que han formado parte de su trayectoria.

Noticias relacionadas y más

Lluís Labairu ya destacó en el acto inaugural del centenario en Girona el pasado mes de marzo que "la historia de Transgourmet Ibérica la han tejido las personas", un mensaje que ha estado presente en cada uno de los eventos regionales a lo largo de este año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
  3. La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros
  4. Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
  5. El paseo de Gràcia estrena la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí
  6. En Sant Esteve Sesrovires, pueblo de Rosalía, hay olivos y mucho aceite
  7. El bonito pueblo costero a tan solo 20 minutos de Cornellà
  8. El fabricante de salchichas alemanas Schara cierra su planta en Barcelona y despide a 56 personas

Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA

Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA

Colonos israelíes incendian una mezquita en el centro de Cisjordania

Colonos israelíes incendian una mezquita en el centro de Cisjordania

El Banco de España afirma no ver indicios de burbuja inmobiliaria y enfría la imposición de límites a las hipotecas

El Banco de España afirma no ver indicios de burbuja inmobiliaria y enfría la imposición de límites a las hipotecas

Tráiler de 'Toy Story 5': la era de los juguetes ha terminado, el nuevo personaje es una tablet

Tráiler de 'Toy Story 5': la era de los juguetes ha terminado, el nuevo personaje es una tablet

El chef catalán Marc Ribas abre una charcutería en Barcelona: degustación de bikinis y bocadillos

El chef catalán Marc Ribas abre una charcutería en Barcelona: degustación de bikinis y bocadillos

Colonos incendian una mezquita y pintan eslóganes racistas en la Cisjordania ocupada

Colonos incendian una mezquita y pintan eslóganes racistas en la Cisjordania ocupada

Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos

Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos

El PP pone la financiación de las primarias del PSOE que ganó Sánchez en el foco de la comisión del Senado

El PP pone la financiación de las primarias del PSOE que ganó Sánchez en el foco de la comisión del Senado