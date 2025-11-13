La Generalitat sanciona a la empresa del temporero de 61 años que murió en Alcarràs por tenerlo trabajando a 40 grados

La Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya ha sancionado a la empresa Agroalimentaria El Pla, S.L. por su responsabilidad en la muerte de Gheorghe Vranciu, el temporero de 61 años que murió de un golpe de calor este pasado verano cerca de Alcarràs. La autoridad laboral catalana ha podido acreditar que la compañía incumplió sus responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales y actuó con negligencia al tener faenando a la víctima a pleno mediodía, bajo una temperatura de más de 40 grados.

Así lo ha anunciado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, este jueves durante su comparecencia en el Parlament de Catalunya. "La investigación ha finalizado, la autopsia ha revelado que la causa de la muerte fue un golpe de calor y se han constatado las deficiencias por las medidas preventivas, no existían, y este lunes se ha notificado la acta", ha declarado el conseller, a preguntas de la oposición.

Los inspectores han podido acreditar la responsabilidad, por omisión, de la compañía Agroalimentaria El Pla, S.L., que a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) empleaba al temporero fallecido. Agroalimentaria El Pla, S.L. Esta sociedad, según figura en las últimas cuentas registradas, está administrada por Francisco Javier Argilés Figuerola, apoderado también del Grupo Nufri, uno de los principales grupos agroalimentarios de Catalunya.

"Nadie llamó a una ambulancia. [...] Lo dejaron morir tirado en el campo", denunció a EL PERIÓDICO el hijo del fallecido. Según ha relatado el conseller, la Generalitat ha impuesto en lo que va de año casi medio millón de euros en multas a compañías que desprotegían a sus empleados del calor.