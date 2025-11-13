Talgo sufre una caída de ingresos del 11% en pleno proceso de la toma de control por parte de Sidenor

Talgo sufrió una caída de ingresos del 11% en los nueve primeros meses en pleno proceso de cierre de la toma de control por parte del consorcio vasco que encabeza el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. La compañía presenta sus resultados aunque no ofrece todos los indicadores pese a ser una compañía cotizada, si bien es cierto que no tiene obligación legal. De hecho, Talgo no explica si en los nueve primeros meses ha registrado beneficios o pérdidas, pero admite que el Ebitda ha sido de -3,3 millones. Teniendo en cuenta que el ebitda es un indicador financiero que mide el beneficio bruto de una empresa antes de deducir los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, lo lógico es que los números rojos sean superiores a esa cifra.

Talgo se encuentra en la recta final del tortuoso proceso de venta de la participación de control del 29,7% del capital en manos de Trilantic. La compañía ha convocado para el próximo 13 de diciembre una decisiva junta de accionistas que debe aprobar una cuestión clave: el nuevo esquema de financiación, una condición indispensable para que Jainaga firme un acuerdo pactado en julo al más alto nivel entre los presidentes de los gobiernos vasco y central, Imanol Pradales y Pedro Sánchez, respectivamente.

El nuevo esquema que debe aprobar la Junta consiste básicamente en alcanzar una financiación de 1.270 millones para Talgo que se divide de la siguiente manera: 500 millones en avales para acudir a licitaciones, 650 millones en créditos y una línea de circulante de 120 millones.

Si la Junta aprueba este esquema, Jainaga formalizará la toma de control, un proceso en el que va acompañado por el Gobierno vasco a través de su fondo Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital. Sidenor ya insistió en que la aprobación de la junta es "imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo".

Más pedidos

Por otro parte, y volviendo a los números, Talgo asegura que la cartera de pedidos, que ahora se encuentra en 4.813 millones de euros, en niveles de récord, superaría los 7.000 millones cuando se formalicen contratos adicionales.

Toda esta operativa incluye el desembarco en los próximos meses de la SEPI en el capital, que suscribirá una ampliación de capital de 45 millones de euros, que le permitirá tomar una participación del 7,87%, y respaldará una emisión de préstamos convertibles de otros 30 millones de euros, movimientos autorizados por el Consejo de Ministros el pasado 29 de julio. Adicionalmente, el consorcio se comprometió a secundar otra emisión de deuda también transformable en acciones de 75 millones.

José Antonio Jainaga también acudió a la Audiencia Nacional el día 12 a declarar en una investigación por la venta de acero a una empresa israelí que lo habría utilizado para la fabricación de armas. Tras su comparecencia, en una declaración grabada, el presidente de Sidenor ha defendido que, en el momento de realizar dichas ventas, no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con ese país y que canceló las entregas por decisión propia en el mes de julio, casi tres meses antes de que el Gobierno español decretase el embargo de armas a Israel.