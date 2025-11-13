La Seguridad Social confirma las malas noticias para los pensionistas: no todos cobrarán la paga extra de Navidad

Seguridad Social, BOE y bancos: la autoridad pública y las entidades financieras ya han aclarado quiénes no percibirán la paga extraordinaria de Navidad en 2025 y cuándo se anticipará el abono para la mayoría de pensionistas.

La clave está en el periodo de devengo y en el tipo de prestación. Según la información oficial de la Seguridad Social, la paga extraordinaria de noviembre (la llamada "paga de Navidad") se devenga entre el 1 de junio y el 30 de noviembre; quien no haya generado derecho durante ese semestre no tendrá derecho a la extra separada.

Además, ciertas pensiones (principalmente las derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional) llevan ya las pagas extra prorrateadas en 12 mensualidades, por lo que no reciben un abono adicional en noviembre.

¿Qué colectivos quedan fuera?

Pensiones reconocidas a partir del 1 de diciembre (no completan el devengo previo).

(no completan el devengo previo). Beneficiarios cuya pensión estuvo suspendida en algún momento entre junio y noviembre.

en algún momento entre junio y noviembre. Titulares de pensiones cuya normativa específica prorratea las extras (accidente de trabajo/enfermedad profesional).

Para el resto de jubilados y beneficiarios de prestaciones contributivas (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad común), la paga extra sí se espera con normalidad y, como en años anteriores, muchos bancos la anticipan junto con la nómina de noviembre, con fechas orientativas entre el 21 y el 25 de noviembre de 2025, según diversas entidades.

Jubilado revisa la cuenta bancaria en su teléfono móvil. / ARCHIVO

Esto significa que la percepción será muy parecida a años previos para la mayoría, aunque conviene consultar la fecha exacta con tu entidad.

¿Qué tiene que hacer el pensionista?

El pensionista debe comprobar la fecha de reconocimiento de su pensión en la notificación de la Seguridad Social y revisar si su prestación aparece como prorrateada.

Si tiene dudas sobre suspensiones o cómputos, deberá solicitar información oficial en la sede electrónica de la Seguridad Social o en su Dirección Provincial.

Es importante recordar que esto no es un recorte masivo, sino excepciones técnicas con fundamento legal.