El Mobile World Congress 2026 se adentrará por primera vez en el universo de los satélites y el espacio

El Mobile World Congress 2026 empieza a tomar forma. A cuatro meses casi exactos de que empiece la feria (está prevista del 2 al 5 de marzo en el recinto Fira Gran Via de Fira de Barcelona), la GSMA, entidad organizadora, ha comenzado a desvelar algunas de las novedades. Lo ha hecho en un encuentro con periodistas que ha supuesto la presentación formal de Vivek Badrinath como nuevo director general de GSMA y que ha servido para descubrir que esta organización que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones del mundo confía en batir este año, al fin, el récord histórico de asistencia al evento registrado antes del covid. Fueron las mismas 109.000 personas que acudieron a la cita el año pasado.

El hito sería clave en una edición "muy especial" –dicho por el mismo Badrinat–, por ser la que hace 20 en Barcelona. El lema, según han desvelado en esta presentación, será 'The IQ era', en referencia al coeficiente intelectual. "MWC26 abraza una nueva era de inteligencia a través de una conexión más inteligente", resuelven desde GSMA. Es decir, según confirmará una vez terminada la presentación el consejero delegado de GSMA y rostro más asociable al MWC, John Hoffman, se verá "a la Inteligencia Artificial (IA) impregnarlo todo".

Pero la gran novedad es que el congreso dedicará por primera vez una zona a las comunicaciones vía satélite y a la industria del espacio en general. Hoffman ha especificado que han montado un área en el Pabellón 6 que se llamará 'Nuevas fronteras' y en el que habrá empresas de satélites, tecnología cuántica, y soluciones de IA. "Es el primer salto que damos hacia este sector, y lo hacemos porque la conexión por satélite se ha convertido en un elemento realmente importante", ha profundizado el mismo.

No ha concretado, este directivo, qué compañías se exhibirán en esta zona, pero la directora de Marketing de GSMA, Lara Dewar, había explicado antes que tienen confirmada la presencia de la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, y también, del vicepresidente de ingeniería de su división Starlink, Michael Nicolls. Por ahora, sin embargo, no esperan la participación directa del magnate fundador de la compañía, Elon Musk.

La apuesta por este sector tiene también otra derivada que es una zona exterior construida junto a Airbus para exhibir como esta y otras empresas de su ramo ven los aeropuertos y el transporte aéreo del futuro.

La localización exterior tiene que ver, en parte, con que el Mobile empieza a quedarse sin espacio. Ya lo tienen prácticamente todo reservado, ha asegurado Hoffman, quien ha admitido que van a dedicar parte del evento a estudiar como responder en 2027 al hecho de que el esperado 'Pabellón 0' no vaya a estar listo finalmente hasta 2028.

El 4YFN, la zona dedicada a las 'startups' y al emprendimiento, se mantiene a doble altura en el Pabellón 8 (presumiblemente, con más de las 1.000 compañías que participaron el año pasado), el Talent Arena repite en Montjuïc y se incorpora a la oferta el Circuit de Catalunya como área de demostraciones de tecnologías relacionadas con el vehículo conectado.

La ausencia de Israel

No parecen, ninguno de estos tres altos cargos de GSMA, especialmente preocupados por la teórica falta de compañías israelís en el evento, después de que el Gobierno español aprobara trabar casi cualquier negocio con empresas de aquel país, y que el Gobierno israelí respondiera ordenando el boicot al Mobile World Congress. No es un mercado clave, en cuanto al número de compañías que trae al evento, pero sí en tanto que es un 'hub' tecnológico de primera.

"Somos una asociación industrial global, así que nos preocupamos mucho de tener una mirada lo más global posible de la gente que contribuye a la industria, porque nuestro trabajo es reunir las mejores ideas en un mismo espacio, y las ideas vienen de todas partes del mundo", ha respondido Badrinath, a la pregunta de qué opinaba de esta situación. "Dicho esto, somos muy respetuosos con lo que ocurre en los países que nos acogen: cuando alguien es tu anfitrión, tienes que comportarte en su casa, o sea que si hay reglas y regulaciones, las respetamos. Nos gusta cuando todo el mundo está ahí, pero antes que nada seguimos las normas", ha concluido.