Mercadona comercializará 131.000 toneladas de naranja nacional en la campaña 2025-2026

Mercadona comprará este año un total de 131.000 toneladas de naranja a los agricultores españoles. La cadena líder del sector de la distribución ya tiene listos los acuerdos con un grupo de trece proveedores nacionales que le permitirán extender la actual campaña hasta el próximo mes de agosto. Las empresas que le suministrarán este cítrico tan apreciado por los consumidores son Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

Estas compañías, según ha explicado el grupo valenciano, trabajan con más de 2.000 agricultores que suministrarán las naranjas entre los meses de noviembre y agosto, por lo que, únicamente en septiembre y octubre se comprarán naranjas de importación, fomentando así el consumo de frutas de temporada y de proximidad". Las naranjas procederán de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Catalunya. En el caso de Catalunya, las previsiones de Mercadona contemplan la adquisición de 2.000 toneladas de naranjas procedentes de los campos de Tarragona.

La campaña de los cítricos empezó en octubre, con la llegada de la mandarina y el limón nacional, y ahora ha empezado la temporada de la naranja autóctona.

Mercadona ha subrayado su apoyo a las campañas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco de la estrategia #alimentosdespaña y su campaña de "El país más rico del mundo", además de "defender las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria".