Los trabajadores del metal de Barcelona volverán a ir a la huelga el 3 y 10 de diciembre

Los trabajadores del metal de la provincia de Barcelona volvéran a ir a la huelga los próximos días 3 y 10 de diciembre. CCOO y UGT denuncian que las negociaciones con la patronal siguen enquistadas y convocan dos nuevas jornadas de paros, a los que están llamados más de 200.000 empleados. Barcelona ya vivió durante la última semana de octubre su primera huelga del metal en décadas, cuyas movilizaciones provocaron cortes de carretera y problemas de tráfico para el común de los transeúntes, mientras lograron parar o afectar notablemente distintas factorías del territorio. Ahora las centrales quieren reeditar esos paros para forzar a las empresas del ramo a aceptar sus condiciones para un nuevo convenio colectivo.

Los sindicatos han registrado este jueves las nuevas convocatorias de paros, que tendrán lugar el próximo miércoles 3 de diciembre y el miércoles, también, 10 de diciembre. Los representantes de los trabajadores han optado por esta vía una vez ha finalizado el encuentro que han mantenido con los negociadores de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) en la mañana de este jueves. Las centrales critican a la entidad patronal que sigue "enrocada en la compensación y absorción de los incrementos salariales, y pretendía condicionar toda la negociación a la aceptación de esta propuesta. CCOO y UGT ya le han dejado claro que esta propuesta es inasumible y que su intransigencia lleva al sector al conflicto", han afirmado en un comunicado.

El principal escollo entre los negociadores sigue siendo la capacidad o no de las empresas de compensar y/o absorber complementos. Es decir, si las empresas pueden subirle menos el sueldo o no a aquellos empleados que ya estén cobrando por encima de lo que marca el convenio. La patronal lo ambiciona y para los sindicatos es una línea roja en estas negocaciones. La capacidad mediadora de los técnicos del Departament de Treball no ha logrado acercar lo suficiente las posturas a este respecto y el conflicto se alarga con esta nueva doble convocatoria.