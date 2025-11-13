Compra una casa para vivir, decide hacer una reforma y el albañil le okupa la casa: la historia de Georgette, jubilada de 78 años

A día de hoy, frente al problema de la vivienda en España, son muchos quienes deciden ahorrar poco a poco parte de su dinero de cara a la jubilación.

Algunos incluso se plantean la opción de comprar una vivienda con estos ahorros de toda una vida. Sin embargo, siempre hay quienes deciden aprovecharse de lo más vulnerables, como los ancianos, para sacar un beneficio propio.

Este es el caso de Georgette, una jubilada francesa de 78 años, que lleva luchando más de dos décadas para recuperar su casa, según publicó el medio francés Le Figaro.

Esta vivienda habría sido okupada por el albañil que contrató para realizar unas reformas en su casa recién comprada. La intención de la anciana al comprar la casa en el año 1999 era trasladarse desde su residencia en París, hasta la localidad donde residía su hermana.

Pero antes de la mudanza necesitaba llevar a cabo una serie de reformas, por lo que recurriría a un albañil de confianza, al que le confío las gestiones del alquiler de la vivienda. Al principio todo iba bien, recibiendo la anciana una renta de 350 euros mensuales durante dos años, pero poco a poco la relación con el arrendatario iría torciéndose.

El albañil decide okupar la vivienda

Tras un período de impagos con la hija del albañil, este mismo decidiría instalarse en la vivienda, alegando la existencia de un acuerdo verbal con la propietaria. La anciana explica que, pese a que establecieron este contrato verbal, nada de ello justificaba que el hombre siguiera viviendo en su casa.

Según confirman las autoridades francesas, Georgette no habría recibido ningún pago por el uso del inmueble desde el año 2019.

Ya en 2022, la anciana decidiría interponer al okupa una denuncia por fraude, falsificación de documentos y abuso de persona vulnerable, pero no sería hasta el pasado 26 de septiembre que la justicia le daría la razón, condenando al albañil a pagar 70.000 euros por impagos y daños, así como fijando un plazo de dos meses para el desalojo de la vivienda, bajo orden judicial.

Sin embargo, todo el proceso terminaría estancándose, tras la apelación del ocupante y la llegada del invierno, estación en la que se activaría la moratoria de desahucios.

Este protocolo, implementado el 1 de noviembre, prohibiría los desalojos durante la época de frío. Y por si esta situación fuera poco, la mujer declararía que el okupa "intentó vender la casa con documentos falsos", aludiendo a una actitud amenazante del okupa.

Actualmente, Georgette y su pareja se encuentran en una situación bastante precaria: residiendo en una vivienda social, a la espera de que cualquier día les echen de esta porque Francia 'técnicamente' los considera propietarios de otro inmueble. Con todo ello, y pese a los esfuerzos de la mujer, la justicia gala aún no ha permitido a la jubilada recuperar su casa.

La okupación en España, un problema en aumento

No solo encontramos casos de este estilo en Francia, sino que España también se encuentra en una situación de okupación en aumento, donde muchos se piensan dos veces la idea de comprar una vivienda, temiendo que esta pueda ser okupada, o incluso que ya se encuentre previamente okupada.

Según datos oficiales del Portal Estadístico de Criminalidad, durante el año pasado se contabilizarían aproximadamente 16.426 casos de okupación, suponiendo un aumento interanual del 7,4%. Esta cifra se convierte en la tercera más alta desde 2010, solo por detrás de 2021 (17.274) y 2022 (16.765).

Por otro lado, el portal inmobiliario Idealista se ha encargado de contabilizar los casos de usurpación y allanamiento de morada por comunidad autónoma, correspondientes al año 2024, donde destacamos los 10 casos con mayor concentración:

Cataluña : 7.009 casos

: 7.009 casos Andalucía : 2.207 casos

: 2.207 casos Comunidad Valenciana : 1.767 casos

: 1.767 casos Madrid : 1.451 casos

: 1.451 casos Canarias : 663 casos

: 663 casos Castilla-La Mancha : 538 casos

: 538 casos Baleares : 514 casos

: 514 casos Murcia : 479 casos

: 479 casos País Vasco : 442 casos

: 442 casos Castilla y León: 306 casos

Estos datos nos muestran una tendencia clara: Cataluña se posiciona a la cabeza en el número de okupaciones por comunidad autónoma. Solo las cifras de Cataluña equivalen a la suma de datos en comunidades autónomas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, Castilla-La Mancha y Baleares.

Además, si nos centramos en okupaciones por provincia, nos damos cuenta de que las cinco peor paradas serían Barcelona (5.077), Madrid (1.451), Girona (940), Valencia (876) y Tarragona (785). Otros casos llamativos podrían ser las provincias andaluzas de Sevilla (506), Málaga (451), Cádiz (400), Almería (245) y Córdoba (187), con cifras que oscilan entre los 240 y 500 casos.

Por otro lado, en cuanto a las provincias con menor concentración poblacional, destacarían zonas como Ávila (15), Cuenca (21), Ourense (22), Cáceres (22) y Segovia (30), entre otros.