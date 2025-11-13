Un estudio elaborado por la operadora ferroviaria Ouigo desvela que contribuyó con 159 millones de euros al PIB en 2024

Ouigo contribuyó con 159 millones de euros al PIB y generó un impacto turístico de 610 millones de euros en 2024. Son dos de los datos más relevantes del estudio socioeconómico presentado por la operadora ferroviaria de matriz francesa este jueves en Madrid. El informe 'Efecto OUIGO: el impacto real en España de la nueva movilidad', elaborado por la consultora independiente Afi, cuantifica la contribución de la compañía "al desarrollo económico, la cohesión territorial y social y la descarbonización de la movilidad de España", según aseguran desde Ouigo, que empezó a transportar personas en alta velocidad en mayo de 2021, convirtiéndose en la primera competidora de Renfe en este transporte. Iryo se convirtió en la tercera en entrar en el mercado un año después, en noviembre de 2022.

El socio director del Área de Economía Aplicada de Afi, Diego Vizcaíno, ha explicado que el desembarco de Ouigo en España produjo un "efecto dominó", ya que "no solo cambió el acceso al tren, sino también la economía alrededor del tren: el turismo y la forma de moverse de millones de personas: no solo ha redistribuido cuotas de mercado, sino que ha creado demanda nueva al hacer accesible un servicio que durante décadas estuvo reservado a segmentos con mayor poder adquisitivo", ha descrito el experto.

Mapa con las rutas de alta velocidad que cubre la empresa Ouigo este 2025. / Ouigo

9 euros por euro de valor añadido

El estudio asegura que solo el año pasado la operadora ferroviaria contribuyó al PIB español con 159 millones de euros de valor añadido (en términos directos, indirectos e inducidos), resultado de un efecto multiplicador. Por cada euro de valor añadido generado por Ouigo se generaron 9 euros adicionales en la economía española. Este impacto se distribuye entre su actividad empresarial (87 millones de euros) y el pago de cánones ferroviarios a Adif (72 millones), que dinamizan sectores como el mantenimiento de infraestructuras, el suministro energético o los servicios técnicos. En términos de empleo, la firma contribuye al mantenimiento de 2.890 puestos de trabajo en España (460 empleos directos en 2025 con contrato indefinido, más del 50% de los cuales son mujeres), aseguran.

La directora general de Ouigo España, Hélène Valenzuela, ha proclamado que, tras su llegada al mercado español, este se ha "democratizado" y han "demostrado" que "viajar bien no tiene por qué estar reservado solo para unos pocos. Después de más de 700 millones de euros invertidos, más de 20 millones de viajeros transportados, 15 destinos conectados y 460 empleos directos creados, el saldo es claro: la liberalización ha beneficiado a los consumidores, dinamizado la economía, reforzado la competencia y acelerado la descarbonización del transporte", ha descrito.

Un tren de alta velocidad de Ouigo en doble composición. / EP

80% viaja por ocio

Otro de los datos del informe de Afi es que el 80% de los usuarios de la compañía de alta velocidad viaja por turismo y ocio y nueve de cada diez son turistas nacionales, generando un gasto turístico que contribuyó al PIB con 610 millones de euros en 2024 y propiciando un impacto fiscal de 205 millones de euros. Además, ha propiciado la creación de más 11.000 empleos ligados al sector turismo en 2024. El informe estima que la empresa es responsable de la llegada de 206.000 turistas adicionales a València, 160.000 a Alicante, y 5.400 a Valladolid.

Para elaborar el estudio, la consultora se ha basado en datos oficiales del INE, CNMC, Ministerio de Transportes, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), Ministerio de Hacienda, Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (Registro Mercantil), Observatorio de Transporte y Logística en España (OTLE) y European Environment Agency (EEA), así como en una encuesta representativa de más de 18.600 usuarios de Ouigo.