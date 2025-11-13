Colonial SFL gana 294 millones de euros (+88%) gracias a la subida de alquileres

La inmobiliaria Colonial SFL ha cerrado el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto atribuido de 294 millones de euros, lo que supone un aumento del 88% respecto al año anterior, impulsado principalmente por la subida de los alquileres, el dinamismo de la contratación y la entrega de nuevos proyectos. El beneficio neto recurrente —que excluye revalorizaciones y partidas extraordinarias— creció un 6% interanual, hasta 156 millones de euros, apoyado en el incremento de ingresos por rentas (+5%) y la eficiencia operativa.

“Detrás de este incremento hay una actividad creciente en el volumen de contratación y un aumento de rentas por encima de la inflación y de nuestro sector”, ha subrayado este jueves el presidente de Colonial, Pere Viñolas, durante la presentación de resultados.

Las rentas tiran del beneficio

Si en el primer semestre los beneficios se habían apoyado en la revalorización de los activos, este trimestre el impulso viene del negocio ordinario. Los ingresos por rentas alcanzaron los 296 millones de euros, con un crecimiento del +5% en términos comparables, mientras que el EBITDA por rentas se situó en 274 millones.

El ‘release spread’ —diferencia entre las nuevas rentas firmadas y las anteriores— ascendió al +9%, una cifra que refleja el ‘pricing power’ del producto prime del grupo y su capacidad para firmar contratos con incrementos superiores a la indexación. París volvió a liderar el crecimiento, con un +17% de ‘release spread’, seguida de Madrid (+4%) y Barcelona, que logró mantenerse ligeramente por encima del nivel de inflación (+3%).

En total, Colonial SFL ha firmado más de 125.000 metros cuadrados de superficie hasta septiembre, un +26% más que el año anterior, que suponen rentas anuales de 54 millones de euros.

París, reina absoluta, y Madrid gana tracción

La cartera parisina reafirma su papel como motor de valor del grupo. En los nueve primeros meses del año, la capital francesa registró 21 contratos, que suman 20 millones de euros en rentas anuales. Destacan los acuerdos en los activos Haussmann y Louvre Saint-Honoré, con precios de alquiler que superan los 1.000 euros por metro cuadrado al año, y la operación en 92 Champs-Élysées, donde el alquiler alcanza los 3.700 euros/m²/año, una de las cifras más altas del sector europeo.

En Madrid, la actividad también ha sido intensa. El hub empresarial Madnum, en Méndez Álvaro —propiedad de Colonial SFL—, ha sumado nuevos contratos y será el destino de la nueva sede de Ericsson, que se mudará a finales de 2026 desde su actual ubicación en la Torre Suecia. El complejo Madnum, junto con el avance del proyecto de la antigua sede de IBM en Santa Teresa, sitúa a la capital española como una de las piezas clave en el nuevo ciclo inversor del grupo.

El proyecto de IBM, que transformará el histórico edificio en un espacio ‘flex living’ —con un uso mixto de hotel, oficinas y sede corporativa—, aportará rentas anuales cercanas a los 19 millones de euros a partir de 2027. Colonial prevé generar en total 90 millones de euros en rentas futuras de los cuatro grandes proyectos estratégicos actualmente en desarrollo, una muestra de su apuesta por la diversificación.

Barcelona y el impulso del 22@

En Barcelona, el grupo ha firmado 54.000 metros cuadrados en los nueve primeros meses del año, de los cuales 40.000 corresponden al distrito 22@, epicentro de la actividad tecnológica y empresarial de la ciudad. Dos operaciones de gran volumen —con Factorial y Sanitas, para un nuevo centro hospitalario— han consolidado esta zona como el principal polo de atracción para los activos de calidad del portafolio español.

En el CBD barcelonés, las operaciones en los edificios Diagonal 609 y Diagonal 682 marcaron nuevas referencias de mercado, con niveles de renta en torno a 30 euros/m²/mes. En conjunto, la capital catalana muestra un crecimiento del +2% en rentas y una ocupación estable del 82%, con un incremento sostenido de la demanda por oficinas prime.

Así, la presentación de resultados llega pocas semanas después de que Colonial completara la integración de su filial francesa, SFL, el pasado 1 de octubre, creando así una plataforma paneuropea de referencia en el segmento prime. La operación, registrada ya en el mercantil, refuerza la escala y la diversificación geográfica del grupo, que cuenta con una cartera valorada en más de 12.000 millones de euros y presencia en tres de los mercados más líquidos de Europa.

De hecho, la ocupación media del grupo se sitúa en el 91%, que alcanza el 95% si se excluyen los proyectos recién incorporados (Madnum y Haussmann). París lidera con un 96% (99% sin Haussmann), seguida de Madrid (86%) y Barcelona (82%).

Previsiones y cierre de año

De cara al cierre del ejercicio, Colonial SFL mantiene sus objetivos financieros y espera concluir 2025 con un LTV inferior al 40% y un volumen de inversión acumulada de más de 400 millones de euros, destinados a proyectos de creación de valor y nuevas plataformas de diversificación.

El grupo confía en que su cartera prime, su posición financiera sólida y el crecimiento sostenido de las rentas le permitan mantener un flujo de caja creciente y cumplir las previsiones de los analistas, que apuntan a un 2026 de consolidación y expansión controlada.

En palabras de Viñolas, “Colonial sigue siendo una plataforma activa, especializada y con visión de largo plazo”. Un mensaje de continuidad que refleja la estrategia de una compañía que, en pleno cambio de ciclo, vuelve a demostrar que el valor sigue estando en las oficinas de calidad.