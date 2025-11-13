Rápido avance del virus
Catalunya prohíbe la presencia de aves de corral en mercados y ferias de ganado por la gripe aviar
Uno de los primeros certámenes afectados será el del Gall Pota Blava de El Prat, previsto para el próximo 28 de noviembre, donde no podrá haber animales vivos
Los productores ecológicos y los de autoconsumo podrán pedir un permiso especial y extremar las precauciones para seguir con su actividad
España ya ha sacrificado dos millones y medio de aves por la gripe aviar y ordena confinar todas las granjas
La entrada en vigor este jueves del nivel máximo de alerta por la expansión de la gripe aviar en España, con el confinamiento obligatorio de todas las aves de cría, ha llevado a la Generalitat a prohibir la presencia de estos animales en mercados populares, ferias de ganado y otros eventos, mientras duren las restricciones. Una de las citas más relevantes que se van a ver afectadas es la Fira del Gall Pota Blava de El Prat de Llobregat, prevista para el próximo 28 de noviembre y en la que las aves son las principales protagonistas.
Las explotaciones ecológicas, las de autoconsumo y las que producen huevos y carne para la venta directa al consumidor final tendrán que solicitar una autorización expresa para mantener la actividad, siempre y cuando puedan asegurar que sus animales no entrarán en contacto con aves silvestres.
La Conselleria de Agricultura, que es la encargada además de gestionar las indemnizaciones cuando se produzcan sacrificios en granjas (algo que en Catalunya todavía no ha ocurrido), ha informado de que el departamento abrió ya este 2025 una línea de ayudas dirigidas a aquellas granjas que quieran disponer de una infraestructura que permita que las aves que se crían al aire libre salgan a los patios en las épocas en las que el confinamiento sea obligatorio. Se trata de equipamientos que deben proteger a las aves de corral del contacto directo y del contacto indirecto con las aves salvajes, que potencialmente son portadoras del virus de la influenza aviar. El importe de la subvención es de hasta el 80% de la inversión, con un máximo de 5.000 euros por beneficiario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
- Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
- La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros
- El paseo de Gràcia estrena la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí
- En Sant Esteve Sesrovires, pueblo de Rosalía, hay olivos y mucho aceite
- El bonito pueblo costero a tan solo 20 minutos de Cornellà
- El fabricante de salchichas alemanas Schara cierra su planta en Barcelona y despide a 56 personas