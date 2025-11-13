Catalunya prohíbe la presencia de aves de corral en mercados y ferias de ganado por la gripe aviar

La entrada en vigor este jueves del nivel máximo de alerta por la expansión de la gripe aviar en España, con el confinamiento obligatorio de todas las aves de cría, ha llevado a la Generalitat a prohibir la presencia de estos animales en mercados populares, ferias de ganado y otros eventos, mientras duren las restricciones. Una de las citas más relevantes que se van a ver afectadas es la Fira del Gall Pota Blava de El Prat de Llobregat, prevista para el próximo 28 de noviembre y en la que las aves son las principales protagonistas.

Las explotaciones ecológicas, las de autoconsumo y las que producen huevos y carne para la venta directa al consumidor final tendrán que solicitar una autorización expresa para mantener la actividad, siempre y cuando puedan asegurar que sus animales no entrarán en contacto con aves silvestres.

La Conselleria de Agricultura, que es la encargada además de gestionar las indemnizaciones cuando se produzcan sacrificios en granjas (algo que en Catalunya todavía no ha ocurrido), ha informado de que el departamento abrió ya este 2025 una línea de ayudas dirigidas a aquellas granjas que quieran disponer de una infraestructura que permita que las aves que se crían al aire libre salgan a los patios en las épocas en las que el confinamiento sea obligatorio. Se trata de equipamientos que deben proteger a las aves de corral del contacto directo y del contacto indirecto con las aves salvajes, que potencialmente son portadoras del virus de la influenza aviar. El importe de la subvención es de hasta el 80% de la inversión, con un máximo de 5.000 euros por beneficiario.