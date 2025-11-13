Cata Electrodomésticos inicia un ere para despedir a 49 trabajadores de su fábrica de Torelló

La empresa Cata Electrodomésticos ha comunicado este jueves a sus trabajadores de la planta de Torelló (Osona) el inicio de un expediente de regulación de empleo (ERE) para realizar 49 despidos. La compañía arranca formalmente las negociaciones de una reestructuración que se cobrará casi un 40% de la plantilla de 125 empleados que operan actualmente en la factoría osonenca, en funcionamiento desde 1947. Si bien la compañía tiene su sede en Madrid, a donde la trasladó en 2017 durante los momentos más convulsos del 'procés'.

La dirección ha transmitido su intención de clausurar la línea de producción de la factoría de Torelló, si bien no ha precisado a los sindicatos si la actividad la trasladará a la planta que tiene en Xiao Lan (China), una factoría que abrió en 1999, o dónde la reubicará, según explican desde la UGT.

Cata Electrodomésticos es una compañía especializada en fabricación de campanas estractoras, hornos, microondas, lavavajillas o fregaderos. Durante los últimos años ha buscado proyectar su imagen con alianzas con emblemas de la cocina catalana, como son los hermanos Roca, del Celler de Can Roca. Durante el ejercicio de 2024, la compañía presidida por Santiago Torent facturó un total de 88,3 millones de euros, con un ebidta (beneficios sin contar amortizaciones) positivo de cuatro millones de euros y un resultado neto de 157.214 euros en pérdidas, según los últimos datos publicados en el registro mercantil consultados por este medio.

La dirección ha citado este jueves a la una del mediodía a la representación legal de los trabajadores para remitirles las primeras informaciones en relación al expediente e iniciar así el periodo de consultas, que por ley debe alargarse un plazo mínimo de 30 días. Es decir, las partes tienen hasta mediados de diciembre para tratar de alcanzar un acuerdo o la empresa puede cesar a esos 49 trabajadores con la indemnización mínima, a riesgo también de que el expediente acabe en los tribunales si se cierra sin acuerdo. Ahora fuentes de la UGT explican que revisarán la memoria económica y que se volverán a ver para negociar el próximo miércoles 19 de noviembre.

Repunte de ERE

Una vez se cierre el expediente, Cata Electrodomésticos se sumará a la lista de las compañías, como el fabricante de embalajes MM Fiberpackaging, el productor de polímeros Plastiverd, el 'call center' CPM o la productora de cava Freixenet, entre muchos otros, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya.

Según datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat, en lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.