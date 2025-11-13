La casa de 40.000 euros que arrasa en Amazon: dos plantas, terraza y un par de dormitorios

En los últimos años, tras las subidas de precio en la vivienda tradicional, hemos sido testigos del surgimiento de una nueva moda: la compraventa de ‘minicasas’. Estas viviendas presentan un estilo sencillo y compacto, donde todas las estancias se ajustan a una extensión limitada de metros cuadrados.

Es por ello que Amazon ha decidido aprovechar esta tendencia en el mercado inmobiliario, poniendo a la venta diferentes minicasas prefabricadas que están teniendo un gran éxito.

Sin embargo, hay una que ha destacado especialmente entre los usuarios. Esta es una vivienda que, además de incluir varios dormitorios, una cocina equipada y terraza, se publicita con un precio aproximado de 40.000 euros.

La 'minicasa' de moda en Amazon

La minicasa, con unas dimensiones de 12 metros de largo y 6 de ancho, posee una distribución de dos dormitorios, salón, baño completamente equipado y una cocina abierta. Entre otros elementos, destaca la terraza en la planta superior, con un diseño ajustado a las características de la vivienda. Además, con este inmueble se apuesta por la luminosidad y la sensación de amplitud de cara al exterior.

Al estilo de las minicasas tradicionales, el diseño modular de la vivienda busca facilitar el transporte e instalación de esta en diferentes terrenos. A su vez, se permite la ampliación del inmueble en función de las necesidades del propietario, permitiendo la personalización de los acabados e interior, ya sea color o distribución de muebles.

Esta vivienda se planta como una de las opciones más económicas para los usuarios, con un precio estimado de 40.000 euros (aproximadamente 44.477 dólares), algo bastante asequible dentro de las casas prefabricadas.

Sin embargo, los compradores también deben ser conscientes de la planificación que requiere la instalación de estas minicasas prefabricadas, donde se incluyen permisos y regulaciones locales; instalación de servicios de agua y electricidad; así como cimentación y transporte previos de los módulos.

En general, con esta propuesta Amazon nos ofrece un diseño modular, donde destaca tanto la comodidad como el estilo propio en un espacio reducido, sumado a un precio asequible y posibilidad de futuras reformas. Sin duda, estas opciones son cada vez más atractivas para quienes buscan una vivienda, incluso en el caso de España.