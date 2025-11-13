Banco Sabadell pierde hasta un 4% en Bolsa pese a lograr un beneficio récord hasta septiembre

Las acciones de Banco Sabadell caían más de un 4% en los primeros compases de la sesión de este jueves, tras comunicar, antes de la apertura del mercado, que en los nueve primeros meses del año año logró un beneficio neto de 1.390 millones de euros, 7,3% más y nuevo récord para la entidad en un periodo enero-septiembre. En concreto, la entidad lideraba los descensos del Ibex 35 en el arranque de la sesión, con un retroceso del 3,5%, hasta los 3,309 euros por título. No obstante, apenas unos minutos después, a las 9.07 horas, el banco ampliaba su caída al 4,6%, hasta los 3,27 euros por acción.

En la presentación de sus resultados, la entidad ha explicado que el aumento de su beneficio hasta septiembre se debe al "fuerte impulso comercial" con crecimientos de los volúmenes de crédito (8,1% en variación interanual excluyendo TSB) y de los recursos de clientes (que, sin incluir TSB, aumentaron un 15,4% en fuera de balance y un 5% en balance), así como a la reducción de las dotaciones a provisiones (con una caída del 29,3% sin incluir TSB) por el mejor perfil crediticio.

El banco también ha señalado que los ingresos derivados del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) sumaron 4.659 millones de euros entre enero y septiembre, un 2% menos que en el mismo periodo de 2025.

El margen de intereses del Sabadell se situó en 3.628 millones de euros, lo que representa una reducción interanual del 3,2% y del 0,5% trimestral, derivada principalmente de los menores tipos de interés. No obstante, las comisiones netas se elevaron hasta los 1.032 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que representa un incremento interanual del 2,1% en el grupo y del 3,7% sin incluir a TSB, como consecuencia de unas mayores tasas de gestión de activos y seguros.

Los costes totales de la entidad ascendieron a 2.282 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una reducción del 1,1% interanual, mientras que el margen recurrente (margen de intereses más comisiones menos costes recurrentes) se situó en 2.377 millones de euros, con una reducción del 3,8%.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado que, ya con la OPA de BBVA concluida, los "sólidos" resultados obtenidos en el tercer trimestre reafirman a la entidad en sus objetivos de final de año establecidos en el plan estratégico 2025-2027, y confirman sus previsiones de retribución al accionista de 6.450 millones de euros en el trienio.

El primer ejecutivo de Sabadell ha ahondado en que el dividendo por acción será superior en los próximos tres años a los 0,2044 euros pagados con cargo a 2024, y la rentabilidad estará en el 16% al final del plan, que está centrado en el crecimiento y la retribución al accionista, con España como mercado central de actuación".

Cabe recordar que la entidad ya aprobó la distribución de un segundo dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio en curso, por un importe de 0,07 euros brutos por acción, pagadero el próximo 29 de diciembre.