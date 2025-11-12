Rafael Serrano, abogado, explica las diferencias entre indemnización y finiquito: "Los trabajadores no lo saben y pierden dinero al firmar el despido"

Es sorprendente el número de trabajadores que, a día de hoy, todavía no saben cuál es la diferencia entre una indemnización por despido improcedente y un finiquito. En vista de ello, muchos no serían conscientes de la cantidad de dinero que pueden reclamar legalmente a su empresa.

Es por ello que el abogado laboralista, Rafael Serrano, nos explica a qué compensación podemos recurrir en cada caso, ya sea por una indemnización por despido, o por un finiquito. También debemos recalcar que todos los datos ofrecidos por el experto forman parte de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, son derechos asumidos por el propio Estado.

Diferencia entre indemnización por despido y finiquito

Serrano define el despido improcedente como aquella situación en la que una empresa decide despedir al empleado tras un periodo determinado de tiempo trabajando en ella. En este caso, señala la mayoría de los despidos como improcedentes. En respuesta a estos despidos, al trabajador le correspondería cobrar una indemnización de 33 días por año de trabajo.

Como nos confirma el experto, la indemnización por despido “es una compensación por perder ese puesto de trabajo”. Por ejemplo, en el caso de las empleadas del hogar, la indemnización ascendería hasta los 1.519 euros por cada año trabajado. Además, dependiendo de los años de antigüedad en la empresa, el trabajador podría reclamar una compensación económica de 4.500 euros, como mínimo, por cada tres años trabajados.

Ahora bien, si hablamos del caso del finiquito, al solicitarlo, la empresa debe liquidar el total de las cantidades no pagadas anteriormente al trabajador, pero sólo aquellas correspondientes al último año. Algunos elementos que también entran dentro de este finiquito serían tanto las pagas extraordinarias como las pagas en períodos de vacaciones.

Con respecto al finiquito, el abogado señala casos específicos, como serían los trabajadores en situación irregular, aseverando que “las cantidades son muy importantes”, ya que al propio finiquito se le añadiría el dinero no pagado en cada mes de trabajo. Incluso los trabajadores ‘sin papeles’ también pueden solicitar mucho dinero, al encontrarse en situación de precariedad laboral considerable.

A nivel general, es evidente la importancia de saber, como trabajador, a que compensación económica puedes recurrir, ya sea voluntaria o improcedente. Es por ello que documentos oficiales como el Estatuto de los Trabajadores sirven como legitimación de los derechos laborales a los que un trabajador puede recurrir en todo momento.