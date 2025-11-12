Nueva oleada de oposiciones a funcionario público: más de 1.900 plazas convocadas en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en los últimos días una nueva oleada de convocatorias de empleo público que suman cerca de 1.900 plazas distribuidas en distintos cuerpos y administraciones. Se trata de procesos que abarcan desde el ámbito educativo hasta el sanitario o el administrativo, en lo que ya se considera una de las tandas más relevantes del último trimestre del año.

Estas convocatorias forman parte del desarrollo de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, aprobada el pasado verano por Real Decreto, que autoriza más de 36.000 plazas para todo el sector público estatal. A medida que los ministerios y organismos ejecutan esa oferta, el BOE va publicando las convocatorias específicas, con sus plazos y requisitos concretos.

Vacantes destacadas

El grueso de plazas corresponde a enseñanza y sanidad, aunque también se incluyen puestos administrativos y técnicos. En muchos casos se trata de procesos de acceso libre, mientras que otros están destinados a promoción interna para personal ya funcionario.

Entre las más relevantes, destacan las siguientes:

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Cataluña, con más de 1.000 plazas destinadas a docentes de distintas especialidades. Se trata de una de las convocatorias más voluminosas de esta tanda, dentro de la oferta autonómica de educación.

en Cataluña, con más de 1.000 plazas destinadas a docentes de distintas especialidades. Se trata de una de las convocatorias más voluminosas de esta tanda, dentro de la oferta autonómica de educación. Facultativos de sanidad penitenciaria , con 64 plazas para médicos generalistas y especialistas. Estas plazas corresponden al Ministerio del Interior y refuerzan la cobertura sanitaria en centros penitenciarios.

, con 64 plazas para médicos generalistas y especialistas. Estas plazas corresponden al Ministerio del Interior y refuerzan la cobertura sanitaria en centros penitenciarios. Auxiliares administrativos en la UNED , con un total de 36 plazas (31 de acceso libre y 5 reservadas para personas con discapacidad). Esta convocatoria busca reforzar los servicios centrales y las unidades de gestión administrativa de la universidad.

, con un total de 36 plazas (31 de acceso libre y 5 reservadas para personas con discapacidad). Esta convocatoria busca reforzar los servicios centrales y las unidades de gestión administrativa de la universidad. Promoción interna para cuerpos estatales , con un total de 53 plazas, distribuidas en distintos ministerios, para funcionarios que aspiran a ascender dentro de la Administración General del Estado.

, con un total de 53 plazas, distribuidas en distintos ministerios, para funcionarios que aspiran a ascender dentro de la Administración General del Estado. Plazas en administración local, repartidas entre ayuntamientos de distintas provincias -como Ubrique (Andalucía) o San Martín de la Vega (Madrid)-, que convocan puestos de personal auxiliar y administrativo para reforzar sus plantillas municipales.

En conjunto, estas convocatorias muestran una clara apuesta por el refuerzo de servicios públicos esenciales, especialmente en el ámbito educativo y sanitario, tras años de reposición limitada por las restricciones presupuestarias.

Cómo apuntarse

El proceso de inscripción es completamente oficial y digitalizado en la mayoría de los casos. Los aspirantes deben seguir una serie de pasos para participar correctamente en cada convocatoria.

En primer lugar, hay que acceder al sumario del BOE correspondiente (por ejemplo, el del 12 de noviembre de 2025) y localizar la resolución que convoca las plazas deseadas. Cada convocatoria incluye un PDF oficial con el número de plazas, requisitos y bases del proceso. En ese documento se detalla el plazo de presentación de solicitudes, que suele ser de 20 días hábiles desde la publicación, así como el modelo de solicitud y la tasa de examen que debe abonarse. La mayoría de las inscripciones se tramitan de forma telemática, a través del portal de empleo público del Gobierno, donde es posible filtrar por organismo, tipo de acceso o comunidad autónoma. Una vez presentada la solicitud, el aspirante debe conservar el justificante y seguir las comunicaciones oficiales del organismo convocante, que informará de la fecha de examen y de la publicación de listas de admitidos y excluidos.

Este proceso, aunque homogéneo en su estructura, puede variar ligeramente en función del organismo convocante. En el caso de ayuntamientos o universidades, los trámites suelen realizarse a través de sus portales propios.

Claves a considerar

Antes de inscribirse, conviene revisar con detenimiento las bases específicas de cada convocatoria. En ellas se indican aspectos cruciales como la titulación mínima exigida, los temarios, las pruebas y los méritos puntuables. Además, cada convocatoria diferencia entre turno libre y promoción interna, por lo que es fundamental saber en cuál se puede participar.

También es importante tener en cuenta las plazas reservadas para personas con discapacidad, un porcentaje que suele oscilar entre el 5% y el 10% del total convocado.

Finalmente, recordar que los plazos son estrictos: una vez cerrado el periodo de inscripción, no se admiten solicitudes fuera de tiempo. Para evitar errores, se recomienda realizar la inscripción con margen suficiente y comprobar que toda la documentación se ha adjuntado correctamente.

En definitiva, esta nueva ola de convocatorias del BOE ofrece una oportunidad real de acceder a un empleo público estable, con opciones tanto para titulados universitarios como para perfiles de formación profesional o bachillerato. Las plazas publicadas en los últimos días confirman la tendencia al alza de la contratación pública en sectores estratégicos, y consolidan el calendario de oposiciones de cara a 2026.