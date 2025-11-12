MasOrange invertirá en Catalunya 640 millones adicionales hasta 2027

MasOrange invertirá en Catalunya en el periodo 2024-2027 unos 640 millones de euros adicionales en redes de alta capacidad de fijo y móvil y tecnología. Esta financiación, iniciada a partir de la 'joint venture' de Orange y MásMóvil que dio lugar a MasOrange, se suma a los más de 5.000 millones de euros que llevan invertidos históricamente las marcas del grupo.

Son cifras facilitadas este miércoles por MasOrange con motivo de la visita que realizaron al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el consejero delegado de la teleco, Meinrad Spenger; y la directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad, Luz Usamentiaga. La inversión realizada hasta ahora ha permitido la creación de más de 6.000 empleos en Catalunya. Actualmente, más de 4,1 millones de hogares y empresas tienen conectividad fija con fibra de MasOrange y más del 30% de la población de Barcelona cuenta con acceso a la red ultrarrápida Xgspon de 10 Gbps de la compañía.

MasOrange cuenta en Catalunya con más de 220 puntos de venta exclusivos para estar más cerca de sus clientes: más de 5,7 millones de hogares y 900.000 empresas satisfechos. Según Meinrad Spenger, la apuesta de MasOrange por Catalunya es "estratégica", y "queremos acompañar a la región para situarse a la vanguardia tecnológica europea invirtiendo en ella para poder ofrecer a sus ciudadanos y empresas las más modernas y avanzadas redes de telecos y los servicios más innovadores".

La apuesta de la compañía por Catalunya se ha plasmado, por ejemplo, en la elección de Barcelona para protagonizar algunas de sus iniciativas más innovadoras, como fueron los lanzamientos pioneros en la ciudad de las tecnologías de red 5G y 5GSA, XSPON a 10Gb o VoNR para ofrecer la mejor calidad de voz móvil del país. En la ciudad condal se halla también el primer laboratorio europeo APIs Open Gateway, iniciativa liderada por i2cat e impulsada por +O entre otros. Además, MasOrange se ha adherido este año al protocolo TelcoCAT, una nueva plataforma de atención telefónica para los ayuntamientos, y a la Mesa de Conectividad en Monistrol de Montserrat, destinada promover el desarrollo ordenado y eficiente de redes de telecomunicaciones.

Este compromiso con Catalunya se extiende a empresas y Administraciones que han elegido a la compañía para gestionar sus comunicaciones y acceder a los servicios más avanzados, como redes privadas 5G, 'cloud', 'data', ciberseguridad, Iot o IA. Entre ellas figuran la Generalitat, Diputación de Barcelona, Diputación de Girona, Port de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Aigües de Barcelona, Mercabarna, i2Cat, Zurich, CaixaBank o Applus+, o el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, que dispone de una red de conectividad de última generación de MasOrange para dar servicio a 'l'Anella Cientifica'.