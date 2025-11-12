Salario medio vs precio del alquiler en las principales ciudades de España: Marc Guirado, asesor inmobiliario, señala los casos más llamativos

La subida de los alquileres en España continúa siendo un problema para sus ciudadanos. A este asunto también le podemos añadir el estancamiento de los sueldos, unos con los que muchos no se pueden permitir ahorrar un pequeño porcentaje de sus ingresos, o por lo menos disfrutar de una calidad de vida mínima.

Generalmente, los lugares donde mayor desproporción se presenta entre sueldo medio y precio de los alquileres es en las ciudades, más concretamente, en medianas y grandes ciudades. Por ello, el asesor inmobiliario, Marc Guirado, se ha encargado de señalar algunos casos donde la descompensación entre los salarios medios y el alquiler es bastante llamativa.

Salario medio vs precio del alquiler

El experto Marc Guirado se ha encargado de señalar los casos de las ciudades españoles, donde más desajustes en materia de media de salarios y precio del alquiler hay. Debemos tener en cuenta que estos datos corresponderían al promedio percibido mensualmente:

Madrid: Mientras que la media de los salarios se sitúa en 3.250 euros, el precio del alquiler oscila los 1.350 euros

Barcelona: La media salarial se acerca a los 3.040 euros, mientras el alquiler ronda los 1.300 euros

Valencia: El salario medio se calcula en 2.250 euros, y a su vez, el alquiler desciende hasta los 950 euros

Sevilla: La media de salarios escala hasta los 2.100 euros, frente a un alquiler de 850 euros

Málaga: El salario medio en la ciudad se sitúa en 2.300 euros, mientras que el alquiler se corresponde a los 1.050 euros

Alicante: En este caso, el salario medio sería de 2.000 euros, y el alquiler de unos 800 euros

Sin duda, este tipo de datos se convierte en información muy útil para aquellos que están planteándose irse a vivir a una de estas ciudades. De esta forma, se convierte en una práctica indispensable que los ciudadanos estén al tanto de todas las nuevas regulaciones y rangos de precios. El actual mercado de la vivienda en España se encuentra en constante cambio y ajuste, y es por ello, que debemos ser conscientes y muy rigurosos con dónde establecemos nuestra residencia habitual.