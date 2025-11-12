Reformas exitosas y fracasos del sistema de pensiones en España, según Manuel Álvarez: "En época de democracia, el gasto social se incrementó"

En España, el sistema público de pensiones ha sido objeto de debate y reformas constantes en las últimas décadas. Según el economista Manuel Álvarez, "la transformación, de más de cuarenta años de edad, definiría el marco actual del país".

Cinco presidentes, cinco cambios

Durante la etapa del gobierno de Felipe González se aprobaron leyes clave: en 1985 la denominada "Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora del sistema de Seguridad Social"; en 1987 se creó el complemento de planes y fondos de pensiones privados; en 1991 se desarrollaron las pensiones no contributivas; y en 1993 se sentaron las bases del Pacto de Toledo que se aprobó en 1995.

Ya en la presidencia de José María Aznar, en 1997 se aprobó la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, y en 2002 otra ley adaptó el modelo a directrices europeas introduciendo mayor flexibilidad en la jubilación.

Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó la reforma de 2011 que modificó el artículo 135 de la Constitución, subordinando el gasto público al principio de responsabilidad en el endeudamiento y estableciendo una prioridad absoluta al pago de la deuda pública. En palabras de Álvarez, esta reforma "se habría encargado de subordinar el gasto público al principio máximo de responsabilidad en el endeudamiento público".

Posteriormente, con Mariano Rajoy (PP) en 2013 se promovió una reforma más estructural que introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad para intentar garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. No obstante, los críticos apuntan que esas medidas no alcanzaron los resultados esperados por la falta de consenso social.

Ya en la primera legislatura de Pedro Sánchez (PSOE) en 2019-2023, la reforma -enmarcada en el Plan para la Reconstrucción, Transformación y Resiliencia- incluyó un nuevo modelo que pretendía corregir desequilibrios y garantizar la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones.

El gasto en pensiones ronda ya el 13% del PIB

¿Y cómo está hoy esa sostenibilidad? Las cifras no engañan: el gasto en pensiones ronda ya el 13% del PIB y se estima que podría alcanzar el 15% o más en 2050 si no se adoptan medidas adicionales. El reto demográfico es claro: la ratio de cotizantes por pensionista desciende y la esperanza de vida sube.

Imagen de archivo de un grupo de pensionistas en un parque. / EL PERIÓDICO - ARCHIVO

Al mismo tiempo, las reformas más recientes han dado pasos en la dirección de mayor equidad: el régimen dual del periodo de cómputo (25 o 29 años con exclusión de los dos años peores) aprobado en el Real Decreto-ley de marzo de 2023 busca beneficiar a quienes hayan tenido carreras irregulares.

Una ley en constante cambio

Sin embargo, la historia de reformas continuas también genera fatiga política y social. Como advierten los expertos: "En España no hay una ley que haya cambiado tanto como el sistema de pensiones", unas 14 veces desde 1985. Al fin y al cabo, cada reforma ha respondido a un escenario económico diferente, pero el edificio que sustenta el sistema aún exige reformas profundas.

En definitiva, la trayectoria del sistema de pensiones en España es la de un desafío permanente: las sucesivas reformas han contribuido a adaptarlo, pero la frase de Manuel Álvarez resuena con fuerza: la transformación ha sido larga, y "en época de democracia, el gasto social se incrementó".

Ahora queda por ver si la próxima etapa logrará asegurar que la promesa de unas pensiones dignas para todos no quede rota.