Los trabajadores de Magneti Marelli tratan de parar el cierre de la fábrica de Santpedor con una huelga

Los trabajadores de Magneti Marelli irán a la huelga a partir del lunes 17 de noviembre para tratar de frenar el cierre de la fábrica de Santpedor. La dirección está negociando con los sindicatos desde hace semanas un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 52 trabajadores y clausurar una planta en la que hace años que no invierte y que considera se le ha quedado obsoleta. Las partes enfilan la recta final del expediente y los trabajadores endurecen sus acciones para tratar de cerrar un acuerdo satisfactorio o lo menos lesivo para sus intereses.

Magneti Marelli tiene diversas plantas en Catalunya -Barberà del Vallès y Llinars- y la de Santpedor está especializada en fabricar tubos de escape, un artilugio que tienen todos los coches de combustión pero que ya no sirve para los eléctricos. La compañía ha decidido que no le sale más a cuenta mantener las producciones de dicha factoría y ha decidido cerrarla, para lo que está ofreciendo indemnizaciones a los trabajadores. El sindicato CCOO, que ostenta la representación mayoritaria entre los empleados, se reafirma en su intención de frenar la clausura de la planta y reclama a la dirección que invierta para reindustrializarla y darle una segunda vida, con nuevos componentes.

Por el momento, la dirección de Magneti Marelli no ha decidido cambiar de planes y tras semanas de negociaciones se reafirma en el cierre. Es por ello que los trabajadores han registrado ante la autoridad laboral una huelga indefinida para presionar a la empresa durante la recta final de la negociación del expediente. A partir del lunes 17 de noviembre habrá un paro total de las líneas de producción, ya que el jueves 20 de noviembre, salvo que la empresa decida lo contrario, finaliza el periodo de consultas y se clausurará el expediente.

Alejados en las indemnizaciones

Fuentes sindicales consultadas explican a este medio que la dirección les está ofreciendo unas indemnizaciones que superan el despido por causas objetivas -20 días por año trabajado, con tope de 12 mensualidades-, pero no alcanzan al equivalente de un improcedente -33 días por año, con tope de 24 mensualidades-. La parte social ha realizado una contrapropuesta y este viernes espera una respuesta por parte de la compañía. El Departament de Treball ha citado a ambas partes el lunes en su sede, en la calle Sepúlveda 148, para tratar de mediar y facilitar una entente antes del cierre del expediente.

Una vez se cierre el expediente, Magneti Marelli se sumará a la lista de las compañías, como el fabricante de embalajes MM Fiberpackaging, el productor de polímeros Plastiverd, el 'call center' CPM o la productora de cava Freixenet, entre muchos otros, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya.

Según datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat, en lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.