Héctor Flórez no optará a la reelección y dejará la presidencia de Deloitte España en junio de 2026

Deloitte España ha activado su proceso de sucesión. El actual presidente, Héctor Flórez, ha comunicado este miércoles en un comunicado a los empleados de la firma que no se presentará a la reelección y que dejará el cargo en junio de 2026, cuando concluya su mandato de cuatro años. Flórez, que alega motivos familiares, se apartará así de la primera línea de la mayor firma de servicios profesionales por facturación en el mercado español, según confirman fuentes de la compañía.

Con su decisión, se abre un calendario interno en el que el Consejo de Socios deberá proponer en los próximos meses a la persona candidata a la presidencia. El proceso culminará antes de la fecha del relevo para garantizar una transición ordenada.

Los socios de Deloitte eligieron a Flórez como presidente en febrero de 2021, al tiempo que decidieron que quien hasta entonces ocupaba el cargo, Fernando Ruiz, extendiese un año más su mandato —hasta mayo de 2022— para facilitar el relevo en el cargo en el contexto de la pospandemia del Covid-19. A cierre de 2022, ejercicio en el que Flórez tomó el relevo, Deloitte facturó 975,2 millones de euros en España; en 2024 alcanzó los 1.176,9 millones de euros de ingresos. La firma empleaba al cierre del último ejercicio a 10.531 trabajadores en el país, consolidándose como la empresa con mayor número de empleados del sector.

Desde 1989 en Deloitte

Flórez inició su carrera en Deloitte a finales de 1989, cuando la firma de servicios profesionales operaba bajo la marca Arthur Andersen, y ha desarrollado la práctica totalidad de su trayectoria en la casa. Tras varios años dedicado al asesoramiento financiero y regulatorio, en 1999 se especializó en consultoría estratégica para instituciones financieras y, en 2001, fue nombrado socio de la práctica de Consultoría. Entre 2007 y 2016 dirigió los servicios de Estrategia y Operaciones en España y, en 2011, asumió la función de director de estrategia de la firma en el país.

En 2015 lideró el lanzamiento de Monitor Deloitte en el mercado español, movimiento con el que la compañía reforzó su posicionamiento en proyectos de alta dirección y se consolidó como asesora estratégica de grandes corporaciones. Dos años después, en 2017, fue designado socio director de Consultoría en España, responsabilidad que mantuvo hasta 2021, cuando dio el salto a la presidencia. A lo largo de su carrera ha dirigido proyectos para los principales bancos nacionales en ámbitos como planes estratégicos, operaciones de fusiones y adquisiciones, diversificación y expansión internacional, programas de aceleración del crecimiento, mejora de resultados y transformación organizativa. También ha desempeñado un papel destacado en la reestructuración del sector financiero español de los últimos años, asesorando a varias entidades a lo largo de todo el proceso.

Economista por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE, E-2) y miembro de la Asociación Española de Economistas, Flórez ha completado el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en IESE Business School. Es autor de diversos estudios sobre el sistema financiero y la economía española, entre ellos “La banca española ante el nuevo milenio”, “Realidad y futuro de las Cajas de Ahorros”, “Análisis de la situación de Madrid como centro financiero global”, “Análisis y redefinición de los servicios bancarios en Europa” y “Cómo reindustrializar España”.

Con la sucesión ya en marcha, Deloitte encara una nueva etapa en la que deberá designar un relevo que consolide el crecimiento logrado y dé continuidad a la agenda estratégica de la firma en España centrada en servicios de alto valor añadido como operaciones de fusiones y adquisiciones y consultoría estratégica.