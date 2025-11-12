Girbau refuerza su presencia en Australia mediante una alianza estratégica con Aqualogic

Girbau, el quinto fabricante mundial de maquinaria para lavandería industrial, con sede en Vic, ha anunciado una alianza estratégica con Ecologic, compañía australiana, hermana de Aqualogic, con el fin de fortalecer su crecimiento y la eficiencia de sus servicios en Australia. Este acuerdo, tal y como detalla la compañía a través de un comunicado, "forma parte de la estrategia global de Girbau para seguir expandiéndose y mejorar su alcance en cada mercado, garantizando una mayor eficiencia, cercanía y sostenibilidad a largo plazo".

Aqualogic, compañía australiana fundada en 1968, lleva más de cinco décadas apoyando a las empresas de dicho país, ofreciendo equipos, soluciones y servicios para operaciones de lavandería comercial e industrial. Con esta asociación entre las dos empresas, que comparten sector, Ecologic asumirá las operaciones de distribución de servicio de Girbau en Australia, Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico.

La asociación permitirá a Girbau ampliar su cobertura territorial, fortalecer el soporte técnico y aumentar su capacidad para atender a los clientes en toda la región. Esta alianza combina la fortaleza global de Girbau con la experiencia local de Ecologic a través de su nueva compañía Ecologic, —garantizando continuidad para los clientes, un servicio mejorado y nuevas oportunidades de crecimiento para la marca en Australia.

La facturación de 2024 de Girbau superó los 200 millones de euros, y en la lista de sus clientes se hallan nombres como las cadenas hoteleras Barceló, Hilton y Marriott, así como instituciones públicas, entre las que se encuentra el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla. Fundada en 1920 por Joan Girbau Vilageliu, hoy en día la compañía opera en 130 países.

Durante la Pandemia de Covid-19, en 2020, la facturación de Girbau cayó hasta los 74 millones de euros, menos de la mitad de los 182,5 millones facturados en 2019. Sin embargo, en 2022 la compañía ya reflejaba cuentas recuperadas, con 181 millones, y en 2023 dicha cifra ascendió a los 193 millones, con un beneficio de 14,6. El pasado año, en 2024, el negocio aumentó un 7%, hasta los 206,5 millones, y para 2025 establecieron una previsión de crecimiento de alrededor del 10%

“Esta alianza supone un paso estratégico hacia adelante para Girbau”, afirmó Mercè Girbau, Presidenta y Consejera Delegada de Girbau. “Nos permite crecer en Australia con un modelo más sólido y eficiente, junto a un socio de confianza que comparte nuestro enfoque en la calidad, la fiabilidad, la cercanía y el servicio.”

Por su parte, la Directora General de Ecologic, Lisa Horne, afirmó que en la compañía están "encantados de asociarnos con Girbau, un fabricante que comparte nuestros enfoques y valores. Al combinar la ingeniería europea probada y la sostenibilidad con un soporte local confiable, ofreceremos la consistencia, la capacidad de respuesta y el valor a largo plazo que nuestros clientes esperan".

Esta colaboración marca una nueva etapa en la estrategia de Girbau en Australia para consolidar su crecimiento mediante sólidas alianzas locales, manteniendo al mismo tiempo los mismos valores que definen a la empresa a nivel mundial.