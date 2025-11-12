La 'startup' barcelonesa Food for Joe prevé facturar 5,2 millones este año

Food for Joe, la 'startup' de Barcelona pionera en alimentación cocinada para perros y gatos ('human-grade') alcanzará este año una facturación de 5,2 millones de euros solo tres años después de su creación. Fundada en 2021 por Albane Sabatier y Josep Casas, la compañía se encuentra en pleno proceso de expansión tanto en España como en el ámbito internacional, en países como Francia, Italia y Portugal. Actualmente, produce ocho toneladas en su obrador de Galicia. Para acompañar su desarrollo, la empresa ha realizado tres rondas de inversión, captando un total de tres millones de euros. Estas inyecciones de capital han permitido escalar su capacidad productiva, reforzar la logística y consolidar la presencia física de la marca en mercados estratégicos.

Desde su lanzamiento, Food for Joe ha mantenido un crecimiento constante y sostenido, duplicando prácticamente su facturación cada año. La compañía cuenta en la actualidad con más de 15.000 clientes recurrentes y presencia en 650 puntos de venta especializados, combinando su modelo de suscripción B2C con un canal B2B en crecimiento en colaboración con tiendas, clínicas veterinarias y distribuidores.

Fuerte competencia

El auge del segmento de alimentación cocinada ha atraído a nuevos actores, incluidos fabricantes de dietas BARF (Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados, a sus siglas en inglés) que han lanzado sus propias gamas cocinadas ultracongeladas. El modelo de Food for Joe se basa en recetas cocinadas al vacío y a baja temperatura para preservar los nutrientes, combinada con un modelo de comercialización basado en entrega a domicilio y disponibilidad en tiendas especializadas.

Vocación de crecimiento

Con un equipo de 70 personas, Food for Joe se prepara para una nueva etapa de consolidación y expansión. Sus objetivos a corto y medio plazo incluyen reforzar su liderazgo en España, crecer de forma sostenida en los mercados internacionales donde ya opera, y potenciar el canal B2B como motor de crecimiento de la categoría de alimentación cocinada. "Nuestra meta no es sólo alimentar mejor a las mascotas, sino cambiar las mentalidades de sus propietarios, nuestros clientes", afirma Albane, cofundadora. "Cada vez más familias entienden que la salud de sus mascotas comienza en la cocina, y es aquí donde queremos marcar la diferencia", añade Josep Casas, CEO de la compañía.Inspirada por una historia personal, la idea nació cuando Albane Sabatier adoptó a su perra 'Jade', que sufría múltiples intolerancias alimentarias. Tras comprobar que los piensos convencionales no solucionaban sus problemas de salud, empezó a cocinar para ella con ingredientes frescos y naturales. De esa experiencia nació una convicción: "Las mascotas merecen una alimentación tan real y natural como la nuestra", recuerda sobre el origen del proyecto. Junto a Josep Casas, ingeniero y emprendedor con una sólida trayectoria en el ámbito de la salud y el bienestar —cofundador de Naturitas y Europistachio, e inversor en más de 20 empresas emergentes—, ambos socios dieron forma a Food for Joe con una misión clara: ofrecer comida cocinada, natural y equilibrada, adaptada.