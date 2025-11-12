Foment del Treball impulsa un nodo de empresas de defensa y seguridad en Catalunya

Foment del Treball ha anunciado que impulsará un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad que contribuirá a los planes y programas europeos de defensa, en un comunicado este miércoles. Lo ha hecho tras las diferentes reuniones con organismos europeos que ha mantenido una delegación de la patronal, encabezada por su presidente, Josep Sánchez Llibre, en Bruselas (Bélgica).

Ha explicado que la voluntad es aprovechar "el gran potencial de la industria catalana, de alta capacidad técnica y tecnológica, innovadora y con personal altamente cualificado", para aplicar tecnología de doble uso en ámbitos como las comunicaciones y sistemas de navegación, entre otros sectores.

La patronal ha señalado que el Gobierno prevé invertir 10.000 millones de euros anuales en el Plan de Acción Industrial y Tecnológico para Seguridad y Defensa, de los que Foment reclama que el 20% se destinen a Catalunya.

Sánchez Llibre ha señalado que la voluntad de la organización es que "Catalunya sea parte activa en la construcción de una Europa más segura, innovadora e industrialmente fuerte".

Santa Bárbara se alía con Foment

El presidente de la Comisión de Defensa de Foment del Treball, Vicente Codes, y el director general de Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS), Alejandro Page, mantuvieron la pasada semana un encuentro en la sede de la patronal catalana en Barcelona para analizar cómo aprovechar el actual ciclo inversor en defensa y traducirlo en oportunidades para la industria catalana. En la reunión también participó el secretario técnico de la Comisión, Salvador Sedó.

Ambas partes coincidieron en que Catalunya reúne condiciones para desempeñar un papel clave en el desarrollo de una base industrial de defensa robusta, tanto por su capacidad tecnológica como por la densidad y diversificación de su tejido productivo. Como primer paso, Codes y Page acordaron poner en marcha de forma conjunta un programa de jornadas de asesoramiento y acompañamiento orientado a capacitar a pymes de distintos sectores para que puedan convertirse en proveedoras del sector, siguiendo el modelo ya aplicado en Andalucía a petición del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE). Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de GDELS-SBS con la creación de ecosistemas industriales de alto valor añadido en Catalunya y busca integrar a más empresas locales en la cadena de suministro de defensa.

Page subrayó que más de un centenar de compañías catalanas forman hoy parte del suministro de Santa Bárbara Sistemas, una cifra con amplio margen de crecimiento. A su juicio, Catalunya dispone de numerosas pymes con capacidad para fabricar componentes de vehículos blindados y otros sistemas críticos que, aunque no requieren grandes series, sí exigen un elevado nivel tecnológico, disponible en la comunidad.

Por su parte, Codes destacó la aportación que pueden realizar empresas catalanas procedentes de la automoción y su industria auxiliar, así como el potencial de la tecnología dual —con aplicaciones civiles y militares— en el ecosistema regional.

En este ámbito, Page detalló ante la patronal el acuerdo alcanzado por Santa Bárbara Sistemas con la compañía catalana Gutmar para desarrollar conjuntamente, en sus instalaciones, sistemas lanzapuentes de fabricación nacional. El proyecto quedaría condicionado a que la empresa adjudicataria del Plan Industrial de Modernización (PEM) opte por tecnología española y producción en España, en lugar de recurrir a proveedores extranjeros. De prosperar, sería la primera vez que una empresa catalana participa de manera directa en un proyecto finalista dentro del ámbito de la defensa y la tecnología dual.

Tanto Foment como GDELS-SBS consideran que iniciativas como la de Gutmar pueden actuar como palanca para reforzar en Catalunya un sector industrial llamado a ser estratégico en los próximos años. Page remarcó, además, la buena posición de la comunidad para evolucionar hacia un hub de defensa alineado con el Plan Estratégico del Gobierno para la Seguridad y la defensa, gracias a su experiencia en automoción, su amplia red de subcontratistas y la cualificación técnica de compañías como Gutmar.