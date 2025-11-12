Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derechos laborales

Un abogado laboralista explica cómo conseguir indemnización y paro si te cambian la jornada laboral sin consultarte

Juan Manuel Lorente asegura que "si estás harto y quieres salir de la empresa, esta es una muy buena oportunidad"

El abogado de Sijena critica la presentación del disco de Rosalía en el MNAC: "Tantos vatios de sonido hacen que se mueva todo"

El abogado laborista, Juan Manuel Lorente.

El abogado laborista, Juan Manuel Lorente. / Instagram

Pedro Sanjuán

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El abogado laboralista Juan Manuel Lorente, con más de 355.000 seguidores en Instagram a principios de noviembre, ha publicado recientemente un vídeo en el que explica una situación que puede beneficiar a muchos trabajadores: cuando una empresa cambia por completo la jornada laboral de un empleado.

En su mensaje, Lorente detalla que si a un trabajador le modifican de forma sustancial su horario o sus días de descanso, puede rescindir su contrato con derecho a indemnización y paro. "Si te cambian por completo tu jornada, aprovecha y vete con indemnización y paro", señala el abogado.

El experto comenta que hace unos días ha ayudado a dos personas en situaciones similares. "A una de ellas le cambiaron los descansos y, en vez de trabajar de lunes a viernes, iba a trabajar de martes a sábado. Obviamente, esto es una modificación sustancial, y hemos conseguido que salga con indemnización y paro de su trabajo", explica.

Cambio de turno

"En otro caso, le han cambiado totalmente el horario; si antes estaba de mañanas, ahora está de tardes, y también hemos conseguido que salga de la empresa con indemnización y paro", añade.

Lorente recuerda que la indemnización corresponde a veinte días por año trabajado, una cantidad que puede ser significativa para quienes tengan una larga antigüedad.

"Si tienes una muy buena antigüedad, puede ser un dinero. Si estás harto y quieres salir de la empresa, esta es una muy buena oportunidad", concluye.

TEMAS

  1. La revuelta' gana el pulso (con récord) a 'El hormiguero' con Rosalía
  2. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  3. Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
  4. Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa
  5. La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
  6. Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
  7. Rauw Alejandro responde a Rosalía: 'Esa película pasó hace rato
  8. Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)

La fábrica de Stellantis en Vigo es la más productiva de la Península Ibérica

La fábrica de Stellantis en Vigo es la más productiva de la Península Ibérica

Vilarta: referencia internacional en bienestar animal

Vilarta: referencia internacional en bienestar animal

Más del 70% del profesorado catalán considera que el currículum es "poco adecuado"

Más del 70% del profesorado catalán considera que el currículum es "poco adecuado"

La UB es la universidad de toda España con más investigadores influyentes a nivel internacional

La UB es la universidad de toda España con más investigadores influyentes a nivel internacional

Las obras de la Rambla de Sant Joan de Badalona finalizarán en verano del 2026

Las obras de la Rambla de Sant Joan de Badalona finalizarán en verano del 2026

Xabier Fortes responde a Hermann Tertsch tras sus ataques en redes: “No hay mayor elogio que los insultos de este botarate”

Xabier Fortes responde a Hermann Tertsch tras sus ataques en redes: “No hay mayor elogio que los insultos de este botarate”

Salario medio vs precio del alquiler en las principales ciudades de España: Marc Guirado, asesor inmobiliario, señala los casos más llamativos

Salario medio vs precio del alquiler en las principales ciudades de España: Marc Guirado, asesor inmobiliario, señala los casos más llamativos