BBVA colabora con la expansión internacional de 34.100 empresas catalanas hasta septiembre

BBVA quiere potenciar su faceta de banco para las pymes. Según los datos que la entidad ha difundido este miércoles, la compañía ha "impulsado" la expansión internacional de 128.500 pequeñas y medianas empresas (pymes) hasta septiembre, aproximadamente un 4% de las que están activas en España ahora mismo. De este centenar de miles, más de una cuarta parte son empresas catalanas. En el mismo periodo, BBVA ha colaborado en la expansión internacional de 34.100 compañías con menos de 250 trabajadores cuya sede está en Catalunya.

El trasfondo es la intención de "potenciar el crecimiento y la competitividad" de las empresas españolas, apunta el banco en un comunicado. Lo hace mediante "soluciones innovadoras que simplifican el proceso de internacionalización". Entre estas herramientas destacan un test de autodiagnóstico exportador que permite a las empresas conocer el grado de preparación de la empresa para operar en el exterior, y una herramienta que recomienda los mercados más adecuados según el producto o servicio de cada compañía, ambos ofrecidos por Oftex, en virtud del Convenio de colaboración suscrito con el banco.

Además, las pymes pueden acceder a un servicio de identificación de clientes internacionales y a la gestión comercial de las oportunidades generadas. Estas soluciones ayudan a las empresas a definir y ejecutar su hoja de ruta internacional con el apoyo de expertos en comercio exterior.

Para aquellas compañías que buscan ampliar su red de proveedores o explorar nuevas cadenas de suministro, la firma en cuestión cuenta con un identificador de proveedores internacionales y un servicio de consultoría personalizada sobre comercio exterior. De este modo, "el banco refuerza su compromiso de ayudar a las pymes en sus planes de crecimiento, facilitándoles recursos concretos para abordar con éxito su expansión internacional", sostiene el comunicado.

“Queremos que las empresas den el salto al exterior con seguridad y acompañadas de la mano del mejor talento, con nuestro equipo de especialistas en comercio exterior. Gestores especializados que conocen a la perfección a la empresa cliente para poder brindar apoyo personalizado desde el primer momento”, explica el director de Comercio Exterior de Pymes de BBVA en España, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante. “Nuestra prioridad es ofrecer soluciones reales y accesibles para que las pymes españolas puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados internacionales y aprovechar todas las oportunidades que ofrece la globalización”, agrega.

Este impulso a la internacionalización –ultima el banco en el comunicado– se enmarca en la estrategia de BBVA para apoyar el desarrollo de las empresas en España, combinando asesoramiento experto, herramientas digitales y financiación flexible, ayudándolas a crecer dentro y fuera del país.