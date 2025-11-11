Los trabajadores de CaixaBank podrán fichar la pausa del desayuno y los 15 minutos de cortesía como tiempo de trabajo efectivo

El Tribunal Supremo ha aclarado a la empresa CaixaBank que no puede actuar en contra de los derechos propios de los trabajadores, a través de modificaciones en el sistema de registro. Según fuentes oficiales, en este documento publicado por la entidad, se consideraban las pausas del desayuno y el tiempo de cortesía al fichar como períodos de trabajo "no efectivo".

Esta guía de registro horario había sido previamente publicada por CaixaBank en diciembre de 2019, mediante el Acuerdo Parcial del Convenio Colectivo del sector. En el momento de su publicación, el Tribunal Supremo no consideró efectivas estas alteraciones en la jornada, horario de trabajo, descansos, pausas o interrupciones. Asumiendo la normativa establecida en el Acuerdo Laboral de empresa de 1991 como la única competente en este caso.

Un "precedente legal" para los trabajadores

La sentencia que ha fijado los precedentes de esta decisión habría sido el conflicto originado entre los sindicatos CCOO, UGT Y SECB contra la entidad CaixaBank. Todo explotaría tras la publicación de la nueva "Guía de registro horario" de la compañía, donde se establecía la “hora real” de inicio y la pausa para desayunar como tiempo no trabajado.

En primer momento, la Audiencia Nacional sólo definió la pausa del desayuno como tiempo trabajado, aludiendo a la obligación de registro establecida por el Estatuto de los Trabajadores (artículo 34.9) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pese a ello, más tarde, el Tribunal Supremo se retractaría con respecto a la sentencia, aludiendo al Acuerdo de 1991, donde se contempla que “los marcajes efectuados en los 15 minutos posteriores a la hora pactada de inicio de la jornada, generará el registro de la hora pactada de inicio de la jornada”. De esta forma, el acuerdo entre la empresa y sus trabajadores establecería el derecho a ambos intervalos de tiempo trabajado, por parte de estos últimos.

A efectos prácticos, la sentencia únicamente afectará a los trabajadores de CaixaBank en España. Sin embargo, cualquier trabajador involucrado por una disputa similar tendrá la posibilidad de recurrir a los tribunales, al considerarse un “precedente legal”. Este caso ya habría supuesto todo un avance en materia de derechos de los trabajadores en España, así como de los intervalos de tiempo en la jornada laboral.