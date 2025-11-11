El fabricante de salchichas alemanas Schara cierra su planta en Barcelona y despide a 56 personas

El gigante charcutero Schara ha anunciado su intención de cerrar su planta en la Zona Franca de Barcelona y despedir a los 56 trabajadores que allí emplea. La empresa ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE), que justifica por causas económicas y que afectará a la fábrica ubicada dentro del perímetro de Mercabarna, quemada en 2023 y que no se ha llegado a reconstruir plenamente.

Esta medida se suma a otras medidas dentro de una reestructuración global, durante el que ha tenido que renegociar, entre otros, deuda con sus acreedores. El expediente, según ha podido confirmar este medio, fue registrado el pasado 14 de octubre y esta semana vence el periodo de consultas. "En el marco de su proceso de transformación y adaptación a la nueva realidad organizativa y económica, La Charcutería Alemana Comercial, S.L. ha comunicado su intención de adoptar una medida de ajuste que afectará a 56 trabajadores", ha confirmado la compañía mediante un comunicado.

Incendio en la nave de la empresa cárnica Schara en Mercabarna. / JORDI OTIX

Schara -marca bajo la que opera la mercantil La Charcutería Alemana- es una conocida marca de salchichas tipo frankfurt que se han comercializado en distintas cadenas de supermercados en España. La compañía atraviesa momentos económicos convulsos y ha activado este ere, ya que lo considera una medida necesaria para "asegurar la viabilidad a largo plazo de la compañía", según ha hecho público la compañía.

Una vez materialice su expediente, Schara se sumará a la lista de las compañías, como MM Fiberpackaging, Booking, CPM o Freixenet, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya. En lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado, según los últimos datos recopilados por el Departament de Treball. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.