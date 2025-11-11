ERE
El fabricante de salchichas alemanas Schara cierra su planta en Barcelona y despide a 56 personas
La compañía alega causas económicas y justifica el ere para "asegurar la viabilidad a largo plazo de la compañía"
Plastiverd anuncia el cierre de su fábrica en El Prat de Llobregat y prepara 90 despidos
El gigante charcutero Schara ha anunciado su intención de cerrar su planta en la Zona Franca de Barcelona y despedir a los 56 trabajadores que allí emplea. La empresa ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE), que justifica por causas económicas y que afectará a la fábrica ubicada dentro del perímetro de Mercabarna, quemada en 2023 y que no se ha llegado a reconstruir plenamente.
Esta medida se suma a otras medidas dentro de una reestructuración global, durante el que ha tenido que renegociar, entre otros, deuda con sus acreedores. El expediente, según ha podido confirmar este medio, fue registrado el pasado 14 de octubre y esta semana vence el periodo de consultas. "En el marco de su proceso de transformación y adaptación a la nueva realidad organizativa y económica, La Charcutería Alemana Comercial, S.L. ha comunicado su intención de adoptar una medida de ajuste que afectará a 56 trabajadores", ha confirmado la compañía mediante un comunicado.
Schara -marca bajo la que opera la mercantil La Charcutería Alemana- es una conocida marca de salchichas tipo frankfurt que se han comercializado en distintas cadenas de supermercados en España. La compañía atraviesa momentos económicos convulsos y ha activado este ere, ya que lo considera una medida necesaria para "asegurar la viabilidad a largo plazo de la compañía", según ha hecho público la compañía.
Una vez materialice su expediente, Schara se sumará a la lista de las compañías, como MM Fiberpackaging, Booking, CPM o Freixenet, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya. En lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado, según los últimos datos recopilados por el Departament de Treball. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.
Suscríbete para seguir leyendo
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra