Salvador Fernández, director de Legal en Payfit: "El MEI no va a marcar la diferencia en tu sueldo"

El MEI -una cotización adicional para reforzar la hucha de las pensiones- lleva en vigor desde el 1 de enero de 2023. Según datos oficiales, su propósito es evitar que las generaciones más jóvenes asuman en solitario el coste del retiro de las más numerosas.

Según explica Salvador Fernández Martínez, experto en nóminas y director de Declaraciones y Legal en Payfit España, "es una cotización adicional … aportar un poco más a la hucha de las pensiones" y "aplicar un porcentaje en nuestra base de cotización".

¿Cómo se traduce en la nómina?

El MEI se aplica sobre la base de cotización por contingencias comunes, y lo pagan tanto el trabajador como la empresa. En 2023 el tipo general se estableció en un 0,60%. En 2024 pasó al 0,70% y en 2025 al 0,80%. De esta cuantía, en 2025 al trabajador le corresponde el 0,13% y al empleador el 0,67%.

Fernández Martínez precisa que "la parte del empleado será un 0,15 %", una cifra que coincide con previsiones para 2026, cuando el MEI suba al 0,90% y la cuota del trabajador al 0,15%.

En un ejemplo práctico, a un salario mínimo interprofesional (SMI) la deducción mensual por MEI "serían unos 2,70 euros mensuales", según los cálculos de Fernández.

Un impacto poco relevante

"El MEI no va a marcar la diferencia en tu sueldo", afirma Fernández. Y efectivamente, para una persona con una cotización modesta, el descuento puede ser de solo unos pocos euros al mes. Por ejemplo, se estima que un trabajador con base de cotización de 2.500 euros paga en 2025 apenas 3,25 euros mensuales por este concepto.

Aun así, la medida es significativa desde el punto de vista estructural: tiene como finalidad reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones y repartir "el esfuerzo entre generaciones" como apunta el propio Gobierno.

¿Qué debe revisar el trabajador en su nómina?

Un joven revisando su nómina. / FREEPIK

Fernández subraya que "a la hora de leer y comprender una nómina, la gente se queda con el ‘beneficio neto’ y ya está". Pero con el MEI conviene revisar el apartado de "aportación del empleado a la Seguridad Social" y ver la leyenda de cotización por MEI o similar.

Según la OCU, la deducción del MEI ya provoca que el porcentaje total de cotización por contingencias comunes del trabajador haya pasado del 4,82% en 2024 al 4,83% en 2025.

Los trabajadores confían en su empresa

Con datos de Payfit, explica Fernández, "9 de cada 10 trabajadores creen que la empresa le hace bien la nómina y no desconfían". Esto sugiere que la introducción del MEI está pasando casi desapercibida para la mayoría.

Aunque el MEI representa un pequeño descuento más en la nómina, su objetivo es mayor: reforzar el pilar contributivo de las pensiones, hacer frente al envejecimiento demográfico y evitar que futuras generaciones soporten un coste desproporcionado.

Como advierte Salvador Fernández, "no va a marcar la diferencia" en el salario a corto plazo; pero para las cuentas colectivas del sistema de pensiones, sí puede marcarla a medio y largo plazo.