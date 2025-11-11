Descuentos
Aliexpress, Converse, Mediamarkt... y muchos más se suman al ‘Singles day’
Diferentes comercios celebran la soltería este 11 de noviembre con grandes ofertas en sus webs
¿Por qué el 11 del 11 es el Día del Soltero?
Cristina Sebastián
Hoy martes, 11 de noviembre, se celebra el Día del soltero, y muchas marcas aprovechan este día para lanzar varias ofertas bajo el lema ‘Singles day’.
Durante el día de hoy, se pueden encontrar descuentos muy tentadores en marcas como Converse, Mediamarkt o Aliexpress, que se adelantan al Black friday y al Cyber monday para celebrar la soltería con ofertas únicas.
Aliexpress, el rey del ‘Singles day’
Aliexpress es uno de los comercios con más ofertas para el Día de los solteros. Ha lanzado la campaña ‘Promo del 11.11’, que ya se encuentra disponible en su página web y lo estará hasta el miércoles 19.
Ofrece grandes descuentos en móviles, básicos para el hogar y muchos productos más utilizando los cupones de descuento.
Ofertas de otras marcas
Aliexpress ofrece grandes descuentos, pero los siguientes comercios también se han sumado al ‘Singles day’:
- Converse: aplica descuentos de hasta el 30% en varios de sus modelos.
- Sephora: la marca de cosmética ofrece un 25% de descuento durante el día de hoy, y añade un 5% de descuento adicional para compras en su aplicación con el código: SINGLES.
- Mediamarkt: aunque ya han comenzado las 'Semanas black', Mediamarkt se suma al Día de los solteros con descuentos del 22% en productos seleccionados.
- Primor: ofrece solo hoy un 11% de descuento en su web o app con el código: EXTRA11.
- Springfield: también ofrece un descuento del 11% utilizando el código: 11EXTRA.
- Yves Rocher: regala un producto a elegir con las compras que superen los 25 euros y utilizando el código: SINGLES11.
