Aliexpress, Converse, Mediamarkt... y muchos más se suman al ‘Singles day’

Hoy martes, 11 de noviembre, se celebra el Día del soltero, y muchas marcas aprovechan este día para lanzar varias ofertas bajo el lema ‘Singles day’.

Durante el día de hoy, se pueden encontrar descuentos muy tentadores en marcas como Converse, Mediamarkt o Aliexpress, que se adelantan al Black friday y al Cyber monday para celebrar la soltería con ofertas únicas.

Aliexpress, el rey del ‘Singles day’

Aliexpress es uno de los comercios con más ofertas para el Día de los solteros. Ha lanzado la campaña ‘Promo del 11.11’, que ya se encuentra disponible en su página web y lo estará hasta el miércoles 19.

Ofrece grandes descuentos en móviles, básicos para el hogar y muchos productos más utilizando los cupones de descuento.

Ofertas de otras marcas

Aliexpress ofrece grandes descuentos, pero los siguientes comercios también se han sumado al ‘Singles day’: