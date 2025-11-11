Juvencio Maeztu, CEO mundial de Ikea: "El año pasado invertimos 2.100 millones de euros en bajar precios, y estamos muy orgullosos de ello"

Por primera vez en la historia, no será un sueco quien lleve el timón de Ingka Group, la matriz mundial del gigante de venta de muebles Ikea. Tampoco será un noruego o un danés, países próximos en cultura y en geografía a Suecia. Será un español, nacido en Cádiz, quien tome el relevo de una compañía con 170.000 empleados y 41.000 millones de euros de facturación. Juvencio Maeztu asume hoy el cargo de CEO de Ingka.

Precisamente este martes la compañía ha divulgado sus resultados del ejercicio fiscal de 2025, desde septiembre de 2024 hasta agosto de este año. Ingka, la matriz, ha registrado unos ingresos de 41.500 millones de euros, un 0,9% menos que en 2024, con un ligero descenso de ventas en las tiendas Ikea del 1,6% hasta los 39.000 millones de euros.

En una parada en su viaje por todo el mundo, visitando tiendas y conociendo empleados, Maeztu hace una parada en España para contar sus ideas para la Ikea del futuro. Con su forma de hablar pausada y sin las excentricidades que a veces se asocian a los cargos de máxima responsabilidad, el ejecutivo cuenta que, antes de hablar de lo que va a cambiar bajo su liderazgo, quiere empezar por lo que no lo hará. "La visión de Ikea, que consiste en crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, permanecerá inamovible", adelanta.

En cuanto a lo que supone a nivel personal la responsabilidad de liderar Ingka, Maeztu reconoce que es un orgullo, pero también un reconocimiento a 25 años trabajando en la empresa, pasando por Madrid, Sevilla, Londres, India, y, por último, Países Bajos, donde se encuentra la sede de Ingka Group.

Invertir para seguir bajando precios

Además, Maeztu recalca que la idea de negocio, uno de los pilares fundamentales de Ikea, seguirá por el mismo camino. "Vendemos muebles y accesorios del hogar a precios tan asequibles, lo que nosotros denominamos diseño democrático, para que la mayoría pueda tener derecho a una mejor vida en el hogar", resume, orgulloso, admitiendo que uno de sus principales enfoques al mando del gigante, que en los nueve primeros meses del año ha facturado 41.500 millones de euros de enero a septiembre, es "seguir bajando precios, permanecer cerca del cliente y ser más sostenible".

En concreto, Maeztu menciona que Ikea dedicó, solo el año pasado, 2.100 millones de euros a bajadas de sus precios. "Fue una decisión motivada por varios motivos: la crisis del Covid, la debilidad de las cadenas de suministros, y sobre todo la inflación. Comprendimos que era necesario realizar esa inversión, y nos sentimos muy orgullosos", confiesa.

En cuanto a lo que sí quiere cambiar, o más bien potenciar, Maeztu hace una aclaración al hablar del crecimiento de Ikea a nivel global. "Queremos crecer, pero no para maximizar beneficios. El dueño de Ingka es una fundación, y el 85% del beneficio, aproximadamente, permanece en la empresa para seguir invirtiendo a largo plazo", explica. Pero no solo menciona el crecimiento económico, sino también de presencia. Habla de mercados clave como EE.UU., China o India, donde "aún son pequeños en comparación con el tamaño del país".

Su papel en resolver la crisis de vivienda

Respecto a su experiencia en India, liderando durante seis años la llegada de Ikea al país más poblado del mundo, el directivo se centra en lo que nos une a Oriente, más que lo que nos diferencia. "La familia, los niños, sentarse a comer alrededor de una mesa, el dinero y sacarle el máximo partido es importante en la India y en España. En mi época allí, me centré en buscar las similitudes con ellos, en ser humilde y en conocer el mundo desde distintas perspectivas. Sinceramente, aquellos años en la India nos hicieron muchísimo mejores, tanto personas como profesionales", reflexionó.

En cuanto a la crisis de la vivienda, lejos de rehuir un tema tan delicado, Maeztu reconoce el papel que Ikea tiene como protagonista en los hogares. "Cuando solo puedes acceder a una habitación, por ejemplo, y no una vivienda entera, es aún más importante tener una mejor vida en el hogar. Ahí entramos nosotros, precisamente por nuestro nivel de precios. Por eso tenemos que ser más asequibles", detalla. Además, Maeztu puso el foco en la necesidad de buscar socios comerciales en Ikea para intentar solucionar el problema a través de sus herramientas, porque, tal y como confesó, "solo con lo que ofrecemos no va a ser posible".

La sostenibilidad, confiesa Maeztu, es una de sus obsesiones. En cuanto al futuro de esta estrategia en Ikea, que la compañía ha convertido en una de sus principales banderas, el máximo responsable de la compañía se enorgullece de que producen, por sí solos, "energía renovable equivalente al consumo de todo Madrid". "En ciudades como París, parte de nuestro transporte lo hacemos por el río Sena", cuenta, como curiosidad, pero que pone de manifiesto la multitud de ideas que la compañía pone en práctica para reducir su huella de carbono. Otro de los servicios que ofrece el grupo es el servicio de recompra de muebles usados para poder darles una segunda vida, lo que se enmarca en la economía circular, prioridad absoluta de la compañía.

Enfocar correctamente la Inteligencia Artificial

El directivo también se pronunció sobre la mayor revolución de los últimos tiempos: la Inteligencia Artificial, y el papel que ya juega y jugará en Ikea. "En mi opinión, con la IA hay que evitar los extremos. Uno de ellos es ignorarla, porque entonces el futuro de la empresa se compromete. El otro es considerarla solo como una forma de reducir costes", explica, detallando que su visión de la IA en Ikea se sustenta en tres pilares: "una oportunidad para crecer, para ser más eficientes y bajar costes y también para definir aún más nuestra identidad como empresa".

Entre otras funcionalidades, Ikea permite planificar estancias en 3D a través de la IA. Respecto al presupuesto concreto que invertirán en esta revolución, Maeztu responde que no hay uno concreto, pero detalla que una parte de los 3.500 millones que invierten cada año se destinará a ello.