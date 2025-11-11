La nueva red ferroviaria que proyecta Catalunya, en mapas y claves

Ahora mismo hay cinco estaciones de alta velocidad en Catalunya: Barcelona, Girona, Figueres-Vilafant, Lleida y Camp de Tarragona. Es un territorio, admiten los expertos, con una buena conectividad en este modo de transporte. Todas las capitales de provincia tienen parada. La siguiente que estaba prevista estrenar era la de La Sagrera, también en la capital catalana, pero los últimos calendarios la sitúan en 2032. No obstante, la aprobación, este martes, de la Estratègia Ferroviària de Catalunya 2025-2050 planea tres nuevas estaciones y resucita oficialmente dos proyectos históricos de infraestructuras ferroviarias, el Eix Transversal Ferroviari y la Línia Orbital de Catalunya.

Junto a los aeropuertos Uno de los principales objetivos de la estrategia del Govern, más allá de atender el crecimiento de la población en determinados ámbitos, es que el transporte ferroviario gane en intermodalidad. Se trata de una de las formas más inteligentes de luchar contra el coche: si la alternativa es buena en tren, puntual y competitiva, la gente lo considera una opción. Ese trasvase entre modos es el que explica la idea de planificar sendas estaciones junto a los aeropuertos de Girona y Reus. En el caso de Vilobí d'Onyar se trata de un proyecto mucho más maduro porque acumula años de reivindicaciones, para así tratar de resucitar un aeródromo que vivió su época gloriosa en 2009, pero que perdió fuelle con la entrada en funcionamiento de la T1 del aeropuerto de El Prat, que la dejó sin los vuelos de Ryanair. En el caso del aeropuerto tarraconense, la ubicación no es tan clara, porque el trazado de la alta velocidad no discurre tan cerca. No obstante, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ya ha fijado este martes que ambas estaciones deberían ir de la mano de la planificación del DORA III de Aena (2027-2031) y estar listas en 2030.

El Penedès, donde más se crece Uno de los ejercicios del Govern previos a la redacción de la Estratègia Ferroviària ha sido el diagnóstico. Fruto de ese análisis han constatado que, dejando de lado la región metropolitana de Barcelona, el Penedès, seguido de Girona y el Camp de Tarragona, es el territorio donde más crece exponencialmente la población. De las 323.731 personas que residían en el año 2000 se ha pasado a las 517.499 del 2024, lo que representa un aumento del 59,85%, la más alta de Catalunya (que en términos relativos ha sumado un 30,22% de población en estos 24 años). Esta cercanía con la capital catalana y esta progresión residencial son los motivos por los que el nuevo documento fija la construcción de otra estación de alta velocidad en esta veguería. De momento no hay detalle sobre el calendario, pero sí que se situará en Vilafranca del Penedès, municipio por el que ya discurre el trazado del tren veloz.

Playa de vías de la línea R1 de Rodalies en la estación de Mataró (Maresme). / Manu Mitru

Eix Transversal Ferroviari, 15 años en un cajón El primer Govern tripartito, precisamente con Manel Nadal al frente de la secretaria de Mobilitat de la entonces Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques que dirigía su hermano Joaquim, presentó en 2003 el proyecto del Eix Transversal Ferroviari. Ahora, 22 años después y nuevamente con él como secretario, la Estratègia Ferroviària 2025-2050 recoge un proyecto que hace dos décadas ya superaba los 6.500 millones de presupuesto. No obstante, es una idea defendida por las asociaciones de impulso del transporte público y, como suele suceder, secundada por los Comuns. El eje transversal, como ocurre con su exitoso 'hermano' en forma de carretera (C-25), tratarían de "vertebrar" el territorio, en esta ocasión con una vía de tren, sin psar por Barcelona. El trazado prevé unir Lleida, Manresa, Vic y Girona y el compromiso del Departament es que, antes de acabar este año, se licite el estudio de alternativas del trazado del primer tramo, entre Lleida, Cervera, Igualada y Martorell.