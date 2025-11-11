Marc, agente inmobiliario, revela las ciudades españolas donde merece la pena invertir: "En Barcelona..."

Comprar una vivienda se ha convertido en misión prácticamente imposible en muchas ciudades españolas, con el mercado de la vivienda tensionado tanto para compra como para alquiler. Encontrar una vivienda que encaje y poder asumir su precio no es la única barrera para poder conseguir una vivienda. Según un reciente estudio de Raisin, la barrera principal ya es, de hecho, reunir el dinero necesario para la entrada y los gastos iniciales.

Marc, agente inmobiliario, ha revelado en un vídeo de TikTok las ciudades españoles donde vale la pena invertir y en las que ya es imposible hacerlo. "En España hay ciudades donde ya llegaste tarde y otras donde aún puedes multiplicar tu dinero", explica. "El problema es que la mayoría invierte cuando ya es tarde, yo prefiero entrar antes de que explote".

Ciudades más inaccesibles

Estas son las ciudades que el experto considera más inaccesibles en cuanto a la compra de vivienda para invertir:

Madrid: "Demasiado tarde, precios muy altos y rentas al límite".

"Demasiado tarde, precios muy altos y rentas al límite". Barcelona: "Demasiado tarde, regulación muy dura e impuestos altísimos"

"Demasiado tarde, regulación muy dura e impuestos altísimos" San Sebastián: "Demasiado tarde, demanda muy muy alta y muy poca oferta"

"Demasiado tarde, demanda muy muy alta y muy poca oferta" Palma de Mallorca: "Demasiado tarde, mercado saturado, precios muy altos y oferta muy muy baja"

Cabe recordar que en Catalunya, por ejemplo, se está debatiendo en el Parlament la posibilidad de prohibir la compraventa especulativa de pisos. Por otro lado, en San Sebastián se necesita ahorrar unos 186.900 euros de entrada/gastos, lo que tomaría más de 34 años. La cuota mensual estimada es de 2.183 euros, lo que deja un saldo negativo de alrededor de 1.273 euros al mes, según se desprende del informe de Raisin.

Ciudades más accesibles

Estas son las ciudades más accesibles en la actualidad: