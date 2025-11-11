Escrivá enfría la opción de limitar la concesión de créditos: "Hay que analizarlo mucho más"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha enfriado las posibilidades de que el organismo público aplique mecanismos para restringir el acceso a crédito para nuevos préstamos o hipotecas, en aras de frenar una hipotética nueva burbuja inmobiliaria. "Es verdad que potencialmente podemos introducir limitaciones o límites en los estándares de concesión de créditos, pero eso no quiere decir que los vayamos a utilizar. Que los estemos analizando o estudiando no quiere decir que vayamos a desplegarlos, ni en ningún caso que tenga que ser estrictamente en el mercado de la vivienda", ha afirmado este martes por la tarde durante una visita a la sede de la patronal catalana Pimec. "Hay que analizarlo mucho más", ha insistido.

El Banco de España comenzó en mayo de este año a analizar, por recomendación europea, la activación en el futuro de "límites" en la concesión de préstamos que le permitieran pinchar posibles burbujas antes de que se produzcan. La activación de este mecanismo sería un paso inédito, si bien por el momento Escrivá no ve razones para darlo y se mantiene en vigilancia. "Sinceramente, creo que hay que analizarlo mucho más, estudiarlo, y tener en cuenta los efectos inducidos que pueden tener este tipo de medidas. Somos absolutamente conscientes", ha afirmado.

El gobernador ha considerado que el origen de la burbuja inmobiliaria en España, que estalló en 2008 y originó una de las peores crisis económicas de la historia reciente, "no estuvo en el mercado hipotecario, sino en los abusos en el crédito promotor". Si bien, también ha recordado que en Europa, ahora mismo, "somos junto a Italia uno de los únicos países" que no ha introducido ninguna limitación al crédito recientemente.

"Las pymes financian a las grandes empresas"

"En España las pymes financian a las grandes empresas". Así de contundente se ha mostrado el gobernador del Banco de España ante los dirigentes de Pimec. Durante la misma, el exministro socialista y expresidente de la Airef ha reclamado medidas para ayudar a que las pequeñas y medianas compañías crezcan más rápido de tamaño, ha instado a las entidades bancarias a facilitar el crédito a los proyectos incipientes y ha alabado la actual solidez del tejido bancario español, inalterado en sus equilibrios tras la reciente fallida opa del BBVA sobre el Banc Sabadell.

"En España las pymes financian a las grandes empresas". Una afirmación que en el auditorio de la sede de Pimec se ha pronunciado reiteradas veces, pero no en la voz de una autoridad como el gobernador del Banco de España. La misma, Escrivá la ha sustentado en los actuales datos de pago a proveedores que practican las distintas corporaciones.

Mientras una compañía con menos de 250 empleados tarda una media de 32 días en abonar sus facturas a los proveedores, una gran empresa hace lo propio, pero en 61 días; casi el doble, según datos aportados por el gobernador. Es decir, las grandes corporaciones se ahorran dinero en intereses postergando el pago a sus socios y pueden usar ese capital adicional para invertir y ganar competitividad. "Las empresas cotizadas nos pagan a 198 días. [...] ¡Esa liquidez nos mata!", ha destacado el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

Los datos de pago a proveedores han mejorado en los últimos años, especialmente gracias a la actual coyuntura positiva. Pero la brecha entre unos y otros se mantiene. En 2009, las primeras rozaban los 60 días de tardanza en el abono, mientras las segundas excedían los 90 días. "Una de cada tres empresas de las que cerraron durante la anterior crisis fue debido a la falta de liquidez", ha recordado Cañete.

Los problemas de liquidez son una de las causas que ha señalado el gobernador del Banco de España de que la economía española tenga una presencia tan elevada de pequeñas empresas, en comparación con otros países europeos. Según datos aportados por Escrivá, una empresa cuando se crea en España lo hace con una media de 1,7 trabajadores, mientras que en Europa lo hace con 2,2 trabajadores. Cuando pasan tres años, la empresa española tendrá 3,8 empleados, frente a los cinco que tendrá la europea. A los cinco años, la española tendrá una plantilla de 12,2 asalariados, frente a los 16,5 de la europea.

Otro problema es la falta de acceso al crédito. En España los bancos deniegan más créditos a las empresas que no tienen deuda que a las que sí tienen. Según datos aportados por el goberenador, el 33% de créditos que solicita una compañía que no tiene previamente un préstamo concedido es denegado, mientras que si una empresa ya tiene un préstamo, solo le rechazan el 25%.

El presidente de Pimec ha inquirido a Escrivá, que fue hasta la pasada legislatura ministro de Inclusión y Seguridad Social, por el aumento de las bajas laborales. El exministro ha reconocido que el número de trabajadores en incapacidad temporal ha aumentado en los últimos años y ha señalado que el problema reside en el actual sistema de tramitación de bajas. "Quien paga es la Seguridad Social, pero las bajas las dan los sistemas de sanidad autonómicos. No encaja bien, porque diluye las responsabilidades. Es un problema de alinear los incentivos y las competencias", ha afirmado.