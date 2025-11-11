Isotrol impulsa su salto internacional con el nombramiento de Conrado Espi como nuevo director general

La empresa andaluza Isotrol S.A. da un paso decisivo en su hoja de ruta al anunciar el nombramiento de Conrado Espi como nuevo director general (DG), en sustitución de Manuel Losada que asumirá un papel de dirección de Relaciones Estratégicas.

Según los comunicados oficiales, esta decisión forma parte de la reorganización del grupo de cara a desplegar su ambicioso plan de crecimiento hasta 2030.

Con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica, innovación empresarial y transformación digital, Espi llega con un perfil acreditado en firmas como The Boston Consulting Group y el Grupo Mutua Madrileña. Es licenciado en Economía y Máster en Finanzas por el CEMFI (Banco de España) y ha complementado su formación en la London School of Economics.

En su nuevo rol, Espi tendrá bajo su responsabilidad la gestión operativa, la transformación de negocio y la expansión internacional de Isotrol, mientras Losada se concentrará en el desarrollo corporativo, alianzas institucionales y estrategia de expansión global, ambos reportando al consejo de administración.

¿Por qué este relevo?

La firma sevillana, fundada en 1984 como spin-off de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, se ha convertido en un actor global del software para el sector de renovables, gestionando más de 3.500 plantas y monitorizando más de 180 GW de potencia en más de 45 países.

La entrada del fondo francés Tikehau Capital en 2022 impulsó un proceso de transformación que ahora requiere una estructura directiva refinada. Según El Confidencial, la empresa apunta a multiplicar por cuatro sus ingresos en esta década.

El relevo afronta también una serie de desafíos:

Consolidar su presencia en el mercado estadounidense, donde acaba de abrir sede en Denver (Colorado) y ya opera con crecimientos de dos dígitos.

Acelerar la adopción de su plataforma tecnológica Bluence, diseñada para optimizar activos renovables, almacenamiento y participación en mercados de electricidad.

Mantener agilidad operativa y escalabilidad global, clave en un sector cada vez más competitivo y regulado.

Innovación tecnológica e internacionalización

Con este cambio, Isotrol refuerza su apuesta por la innovación tecnológica como palanca de crecimiento y por la internacionalización intensiva. Espi entra para dar músculo operativo y resultadista, mientras que Losada, con trayectoria de siete años en la empresa, asume el liderazgo de la visión estratégica de largo plazo. La empresa lo describe como un "relevo natural" para consolidar la nueva etapa.

A nivel de mercado, la renovación directiva puede interpretarse como una señal de ambición: Isotrol ya es relevante en España, y ahora busca reforzar su estatus global, penetrar más en América del Norte y ampliar su cobertura de servicios SaaS en el ciclo del negocio renovable.

En definitiva, la llegada de Conrado Espi como director general marca una nueva fase para Isotrol: más operativa, internacionalizada y centrada en resultados, todo ello dentro de una estructura directiva que combina experiencia tecnológica y vinculaciones estratégicas. Será clave observar cómo esta estructura impacta en su crecimiento, márgenes y presencia global durante los próximos años.