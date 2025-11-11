Tras la frustrada compra por parte de Carrefour en 2024
Inversores vascos ultiman una oferta por BM Supermercados (Uvesco) para asegurar su arraigo en Euskadi
La operación valorada en 700 millones cuenta con el apoyo del consejero delegado Ángel Jareño, cinco directivos de la compañía de distribución, el vehículo Indar de Kutxabank, el fondo vasco Stellum e Inveready
Un consorcio de inversores del País Vasco ha cerrado una propuesta para adquirir el Grupo Uvesco —matriz de BM Supermercados y Super Amara— a PAI Partners, dueño del 70% del capital, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras. Diversas informaciones sitúan la oferta en torno a 700 millones de euros. El objetivo declarado del grupo es blindar el arraigo de la compañía en Euskadi y mantener su modelo de proximidad.
En el vehículo figuran el CEO de Uvesco, Ángel Jareño, cinco directivos de la cadena de distribución, el vehículo Indar de Kutxabank, el fondo vasco Stellum e Inveready. Su planteamiento llega ante la previsible desinversión de PAI, que tomó el control de Uvesco en diciembre de 2021 a través de su fondo mid-market.
El consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, apeló a la discreción por encontrarse el proceso en una fase “muy inicial” y advirtió de que será largo. Sin valorar la operación concreta, sostuvo que movimientos de este tipo son positivos cuando ayudan a preservar en Euskadi empresas con sede y miles de empleos, y señaló que el Gobierno Vasco está “dispuesto a ayudar” para favorecer que compañías controladas por fondos internacionales no queden expuestas y se afincan en la comunidad.
Uvesco ya había deslizado en mayo que estudiaba una colaboración público-privada para salvaguardar su modelo y arraigo si se abría una ventana para reordenar el accionariado tras una eventual salida del principal socio. Tras la frustrada compra por parte de Carrefour en 2024, la compañía recordó que los fondos de ‘private equity’ tienen ciclos de entrada y salida y que analizaría fórmulas que permitiesen la participación institucional junto a inversores privados en un proyecto rentable y de arraigo.
