La IA ya sacude las oficinas y destruye en dos años casi 3.000 empleos en Barcelona

La irrupción de la inteligencia artificial en el día a día de la oficina ya comienza a notarse en los datos de empleo, en el buen y el mal sentido. Mientras el vasto campo abierto por las nuevas tecnologías genera nuevas oportunidades de negocios para unos, supone el fin de su empleo para otros.

Las compañías están implementando las nuevas potencialidades de la IA, que pasan, entre otros, por adjudicar las tareas más repetitivas y automatizables a un asistente virtual, en vez de un humano. Lo que, entre otros, ha contribuido a que el sector de oficinas y despachos haya perdido casi 3.000 empleos durante los dos últimos años, según constata el informe de coyuntura presentado este martes por la Cambra de Comerç de Barcelona y la Diputación.

“Empezamos a ver una tendencia”, ha afirmado la directora de análisis económico de la Cambra, Carmen Poveda, que señala a los más jóvenes como los principales perjudicados del fenómeno ‘Chat GPT’, ya que el mismo “dificulta la primera entrada laboral de los menores de 30 años y afecta a la creación de ocupación, mientras que las tareas de los más sénior y de mayor valor añadido es más difícil que las reemplacen”, ha analizado.

Destrucción de empleo por un lado, creación por otro. En el otro lado de la balanza, en la capital catalana cada vez hay más gente que desarrolla y explota esas capacidades de la inteligencia artificial. Decrece el empleo en oficinas y actividades administrativas y sigue creciendo el empleo de profesionales ‘techies’, que compensa con creces el efecto destructor de esas nuevas tecnologías, en tanto que en los dos últimos años ha aportado casi 10.000 nuevos ocupados en la provincia de Barcelona.

“Estamos en un buen momento económico”, ha calificado la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, con una tasa de paro del 7,4%, la más baja en decada y media. La dirigente socialista ha puesto en valor la “apuesta explícita por el sector tecnológico”, que genera una “ocupación de un valor muy importante”. Si bien también ha reconocido que el ecosistema de la capital debe domar esa ola tecnológica para que no alimente sus aspectos adversos, como una persistente brecha de género, tanto en participación, rango y salario. “Debemos mejorar y lo estamos haciendo”, ha insistido.

'Techies', 'riders' y camareros

El diagnóstico conjunto que realizan desde la Diputación y la Cambra sobre la economía de la provincia de Barcelona es positivo. Proyectan que continuará creciendo con fuerza, por encima de nuestros países vecinos y ganará en calidad en la ocupación, reforzando esa fuerte concentración del sector tecnológico en Barcelona. La demanda interna ha tomado el relevo de la demanda externa y el sector privado toma el relevo al sector público como generador de ocupación, destacando la contribución especialmente del sector servicios.

Repartidors de l’empresa Glovo a prop de la Sagrada Família. / Zowy Voeten

El crecimiento de la ocupación en Barcelona, no obstante, se está produciendo desde dos mundos sustancialmente diferenciados. Simplificándolo, la capital y las demás ciudades de la provincia ganan en ‘techies’ que trabajan con un portátil desde una cafetería y en camareros que les sirven dicho café o repartidores que les traen la cena a casa cuando bajan la tapa de su portátil, todos ellos nacidos fuera de Barcelona. Y es que durante el último año casi la mitad de los nuevos afiliados en Barcelona son de origen extranjero y un cuarto de los ocupados en la provincia han nacido fuera de España.

No en vano, la capital catalana lleva años consolidándose como uno de los principales polos de inversión tecnológica a nivel internacional. Hoy en día, el 17,4% de toda la población TIC de España vive en Barcelona. La ciudad condal y sus aledaños concentra más del 90% de profesionales tecnológicos que residen en Catalunya y dicha concentración va en aumento, según explican desde la Cambra y la Diputación.

"Barcelona se consolida con sus hubs tecnológicos y universidades como un polo de actividad muy importante", ha afirmado Poveda. Actualmente, este sector emplea a 130.485 personas, según datos cerrados de 2024, una cifra casi el doble que la que había en 2012, cuando la economía empezó a salir de la Gran Recesión. Su peso en el total de la ocupación ha pasado en ese periodo del 3,2% al 4,7%.