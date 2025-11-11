El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura y conquista los 16.200 puntos tras la reapertura del Gobierno de EEUU

El Ibex 35 abrió la sesión de este martes con un avance del 0,31%, que llevó al selectivo a conquistar la cota de los 16.200 puntos, tras aprobar el Senado estadounidense un paquete de medidas de financiación que desbloquean la vía para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia del país con 41 días. En concreto, el selectivo madrileño amaneció hoy en los 16.233 enteros, frente a los 16.182 puntos con los que cerró la sesión de este lunes. Las Bolsas europeas también arrancan la jornada en positivo y el oro supera los 4.100 dólares por onza. Londres se ha anotado una subida del 1% en torno a las 9.10 horas, mientras que París avanzaba cerca de un 0,6% y Francfort se revalorizaba casi un 0,2%.

"El índice se anota subidas de medio punto porcentual, al calor del resto de índices europeos, que se anotan subidas similares. Aunque es cierto que el fin del cierre del gobierno americano parece cada vez más cerca, parece que las subidas de Europa se deben simplemente a una extensión del optimismo de este lunes. De hecho, incluso aunque los datos del mercado laboral del Reino Unido han sido malos, su índice sube un 1%. La banca está cotizando en verde, pero mucho más calmada que el lunes, cuando se anotó un rally bastante inesperado. Puig o Inditex también suben, con una ligera mejor expectativa para el sector moda en general", expone en analista Javier Cabrera.

La aprobación en Estados Unidos de las medidas que desbloquean el cierre gubernamental ha sido posible por el voto favorable de ocho demócratas, en una decisión muy criticada por el partido que ha llevado a algunos de sus miembros a pedir la dimisión del líder de la bancada minoritaria en la Cámara Alta, Chuck Schumer. El visto bueno a este proyecto de ley de financiación ha llegado después de que, en la víspera, estos ocho senadores acordaran con la mayoría republicana permitir la reapertura del gobierno federal a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, la principal condición requerida por los demócratas.

Asimismo, la Cámara Alta de EEUU ha aprobado financiar la edificación militar, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. Además, incluye una medida provisional para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre.

Actividad empresarial

En el plano empresarial, la temporada de resultados llegará esta semana a su fin: el jueves, en España, será el turno de Banco Sabadell, que presentará sus cuentas por primera vez tras el fracaso de la OPA de BBVA, mientras que el viernes lo hará Merlin Properties. En EEUU, el jueves, Disney dará a conocer sus resultados.

Hoy se han conocido, antes de la apertura del mercado, los resultados de Ercros. La química registró pérdidas de 41,2 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por más de cinco el resultado negativo de 7,8 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2024.

A nivel macro, esta semana se publicarán los datos de confirmación de inflación de Alemania, España y Francia, mientras que en Estados Unidos conoceremos el jueves el dato de IPC del mes de octubre, que se espera que se ubique en el 3%.

Dentro del Ibex 35, Inditex lideraba los ascensos en la apertura de la sesión, con un avance del 0,97%, seguido de Rovi (+0,88%), Solaria (+0,83%) y Enagás (+0,81%).

En el lado contrario, con los mayores descensos, se situaban Cellnex (-0,65%), Telefónica (-0,53%) y Banco Santander (-0,10%). El barril de Brent cotizaba en los 63,70 dólares en el arranque de la sesión europea, un 0,56% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 59,75 dólares, un 0,63% menos. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años escalaba hasta el 3,176%, mientras que en el mercado de divisas, el euro se mantenía estable y se intercambiaba a 1,1561 dólares.