El Gobierno aprueba el anteproyecto para reducir alumnos por aula y el horario de docentes

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que reducirá el número de alumnos en las aulas y el horario lectivo de los docentes, que pasará a ser 18 horas en primaria y 23 horas semanales en secundaria a partir del curso que viene.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado tras el Consejo de Ministros de este martes que se trata de "mejorar la calidad de la Educación" y reducir la carga de los docentes con una disminución de las ratios en las clases hasta 22 alumnos en Educación Primaria y 25 en Secundaria.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales computará como doble plaza.