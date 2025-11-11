El Gobierno lleva invertidos 1.000 millones de euros en proyectos de digitalización e IA en Catalunya

Catalunya se ha convertido en "uno de los principales motores" de la transformación digital de España y de Europa, y el Gobierno quiere reivindicar el papel que ha jugado en esta gesta. Según el delegado del Gobierno de España en la comunidad, Carlos Prieto, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA) lleva invertidos cerca de 1.000 millones de euros en esta región, un 19% de lo que ha movido en general. Así lo ha subrayado este martes, en la presentación del Talent Arena 2026, una nueva feria que se celebró por primera vez el año pasado en el marco del Mobile World Congress y que fue uno de sus grandes atractivos.

Se trata de un encuentro gratuito celebrado en el recinto Montjuïc de la Fira de Barcelona (el de Plaza España) especialmente diseñado para incentivar las profesiones digitales: este año, por ejemplo, darán las ponencias magistrales Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, o el productor musical Steve Aoki. Con esto –dicho por Francesc Fajula, consejero delegado de Mobile World Capital Barcelona, uno de los organizadores–, se pretende "impulsar el futuro del talento digital a escala global". "Barcelona se ha convertido en referente europeo en innovación y tecnología, y nuestro objetivo es continuar conectando el talento con las tendencias y las oportunidades que transforman el sector", ha añadido

Es ahí que el Gobierno, en boca de Prieto, ha enfatizado que para ellos se trata de una "apuesta estratégica". Durante su intervención, este alto cargo ha puesto de relieve el "firme compromiso" del Ejecutivo con "la innovación tecnológica y el emprendimiento". Los 1.000 millones de euros desembolsados en proyectos relacionados con la digitalización y la IA, son la prueba que ha mostrado de ello, asegurando que este desembolso "contribuye a que Catalunya sea uno de los principales motores de la transformación digital de España y también de Europa".

Han sido, todos –ha dicho–, proyectos que mejoran la vida de las personas, refuerzan las capacidades del tejido empresarial catalán, potencian la innovación y, en definitiva, "nos sitúan en primera línea de la revolución tecnológica".

El otro ejemplo de este interés público por el negocio en torno a la innovación y la tecnología son los 8 millones de euros de subvención directa que el Consejo de Ministros aprobó para la Fundación Mobile World Capital. Esto es un 60% más de lo que se destinaba en ella antes del covid. Además, "el Gobierno de España ha reconocido nuevamente el Mobile World Congress como Evento de Excepcional Interés Público", una distinción que, "refleja su enorme impacto económico".

"Barcelona no es solo la capital del Mobile World Congress, sino también un laboratorio vivo de innovación, de talento y de oportunidades", ha terminado Prieto, aprovechando para celebrar que "España, Catalunya y Barcelona avancen unidas en una misma dirección: consolidar nuestro país como referente internacional en transformación digital, emprendimiento y talento".