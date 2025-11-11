La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros

A día de hoy, la vivienda continúa siendo un quebradero de cabeza para muchos españoles que sueñan con independizarse, o por los menos, con tener casa propia. En muchos casos, las personas recurren a la búsqueda de inmuebles en las afueras de las grandes ciudades, otros incluso se alejan por completo de ellas, asentándose en pequeñas localidades.

Un buen ejemplo de vivienda con precio asequible sería esta oferta que el organismo CaixaBank nos ofrece. El anuncio, publicado en el portal oficial de Building Center, nos ofrece una casa con dos habitaciones y patio. El inmueble se encuentra actualmente a la venta, con una rebaja del 30% sobre su precio original (41.200 euros), quedándose con un precio negociable de 29.000 euros.

Estas denominadas ‘viviendas de banco’, en esencia, le facilitarían a los compradores todo el proceso de conseguir financiación. Aún así, algunos organismos bancarios establecen sus propias regulaciones en cuanto a sus viviendas adquiridas. Por ejemplo, en el caso de CaixaBank, el coste de la hipoteca debe ser mínimo de 30.000 euros, y si este fuera inferior, se podrán optar a diferentes tipos de préstamos o financiación.

Características de la vivienda

Según establece el portal oficial de Building Center, la vivienda situada en la localidad cordobesa de Baena, se trata de una casa adosada con 118 metros cuadrados de extensión, divididas entre un salón-comedor, cocina, patio, terraza, 2 dormitorios y 1 baño.

Patio de la casa en venta de CaixaBank / Building Center

Con respecto a su emplazamiento, la vivienda se encuentra situada en pleno núcleo de la localidad, junto al parque de la Cañada, gozando así de una amplia gama de accesos por carretera. A su vez, ofrece una adecuada conexión con el transporte público, a través de varias paradas de autobús cercanas. El anuncio también nos menciona la presencia de servicios cercanos como supermercados, restaurantes, comercios, instalaciones deportivas, centros educativos, así como oficinas bancarias.

Alternativas de financiación

A su vez, la vivienda cuenta con descuentos aplicables sobre el precio propuesto, siempre y cuando se presenten ofertas en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 27 de noviembre. De esta forma, la plataforma ofrece alternativas más flexibles en caso de que el comprador no disponga de los fondos necesarios, predefinidos por la entidad bancaria.

Por otro lado, frente a la incapacidad de firmar una hipoteca por bajo nivel de ingresos, el portal web de Aim Inver nos señala algunas alternativas a la hipoteca tradicional. En este caso, sería recomendable recurrir a estas tres alternativas solamente cuando los bancos no hayan aprobado tu solicitud: