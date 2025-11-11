Expansión territorial
BonÀrea multiplicará la actividad un 160% con su centro alimentario de Zaragoza, que podrá suministrar a mil futuras tiendas
La compañía prevé invertir más de 400 millones de euros en unas instalaciones que le permitirán dar el salto hacia Madrid, Levante y el País Vasco
BonÀrea ganó 88,8 millones en 2024, un 9,3% más, pese a que facturó algo menos que el año anterior
Si el futuro pasa por que las tiendas de proximidad se conviertan en las futuras despensas de las casas, es fundamental, para una cadena de distribución alimentaria, tener la mayor capilaridad posible, es decir, lograr que cada hogar tenga un establecimiento en un radio de distancia razonable. Esta es una de las razones (no la única) que han llevado a BonÀrea a realizar la inversión multimillonaria que ha hecho en el municipio zaragozano de Épila, donde está construyendo una plataforma logística e industrial que le permitirá multiplicar por 160% su actual actividad y, llegado el caso, suministrar a un millar de nuevas tiendas, que se sumarían a las alrededor de 600 que ya tiene la compañía.
El otro motivo, según ha explicado este martes Ramon Alsina, consejero delegado de BonÀrea Agrupa, la rama comercial de la corporación con sede en Guissona (Lleida), es "poder dar un salto territorial a las comunidades de Madrid y Valenciana y, más adelante, entrar en el País Vasco", autonomía esta última en la que la empresa todavía no tiene presencia. ¿Por qué Zaragoza? "Pues por su ubicación estratégica a 300 kilómetros de esos destinos", responde Alsina. "Para una empresa como la nuestra -agrega- que cada día realiza viajes de ida y vuelta con productos frescos entre el centro de producción y las tiendas, esa distancia es la que nos permite cubrir las rutas de circuito corto sin añadir sobrecostes".
BonÀrea lleva invertidos más de 223 millones de euros en su nuevo centro alimentario de Épila-Aragón, donde, además de la inmensa nave para la redistribución de mercancías, funciona ya una planta de frutos secos y un lavadero de las cajas blancas reutilizables con las que la empresa transporta sus productos al destino final. "La próxima primavera está previsto abrir también una nave de productos líquidos, en la que se empezará a tratar y envasar leche, y, de cara también al año que viene, empezarán las obras del área destinada a la producción de alimentos para mascotas", ha detallado Javier Jiménez, ingeniero industrial y director de la obra.
En un futuro, aún por determinar, Alsina no descarta que aquí se produzcan también otros productos nuevos, alimentos que BonÀrea no tiene todavía en su portafolio, "como quesos, pasta fresca o, ¿por qué no?, algo relacionado con los frutales, ya que estamos en una zona productora", ha insinuado el consejero delegado.
