Bit2Me recibe autorización de la CNMV para transformarse en Agencia de Valores (AV)

Bit2Me Security Tokens Exchange SA (Bit2Me STX o simplemente “STX”), empresa filial del grupo Bit2Me, ha obtenido la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para su transformación en Agencia de Valores (AV), lo cual representa un requisito fundamental para poder operar una infraestructura de mercados financieros basada en blockchain dentro de la UE.

Esta autorización como empresa de servicios de inversión en la modalidad de Agencia de Valores (AV), representa la primera de las autorizaciones requeridas para que STX pueda operar un Sistema de Negociación y Liquidación (SNL, o Trading and Settlement System - TSS- en inglés), estableciendo de facto una Bolsa de Valores nativa en blockchain, especializada en empresas Tech, Growth, y Renovables europeas, bajo el Régimen Piloto DLT de la Unión Europea. El propósito de STX es posibilitar la emisión, custodia, negociación y liquidación de Security Tokens, es decir, instrumentos financieros tradicionales (como acciones o bonos corporativos) emitidos, negociados y liquidados de forma nativa mediante Tecnologías de Registro Distribuido (TRD, o DLT por sus siglas en inglés).

La autorización de Agencia de Valores permitirá a STX gestionar y supervisar el futuro SNL, actuar como ERIR (entidad responsable de la inscripción y registro), custodiar y colocar comercializar los valores tokenizados por orden de terceros. La autorización de STX como empresa de servicios de inversión, es otro paso crucial tras el éxito de la prueba en el Sandbox regulatorio de la CNMV (iniciado el 12 de nov 2024 y finalizado el 20 de Febrero de 2025), donde se probó la viabilidad técnica y regulatoria de su infraestructura para emitir, negociar y liquidar el primer bono corporativo tokenizado de España.

Leif Ferreira, CEO y cofundador de Bit2Me, explica que, "la obtención el pasado verano de la licencia MiCA para Bit2me, y ahora la autorización como Agencia de Valores para nuestra filial STX, constituyen hitos y señales inequívocas del posicionamiento de nuestro grupo como el único actor capaz de gestionar la totalidad del ecosistema de activos digitales bajo la supervisión y escrutinio regulatorio. Facilitamos la transición de las finanzas tradicionales a un modelo tokenizado, regulado y seguro, aportando confianza tanto a emisores como a inversores".

Financiación alternativa

Para Javier Tordable CEO y cofundador de STX ha señalado que "La combinación de licencias de Agencia de Valores y la próxima autorización como SNL en blockchain, nos permitirá ofrecer una solución de financiación alternativa de capital innovador, eficiente y seguro. Esta alternativa, complementará a la banca y a los fondos de capital privado, y se dirigirá a empresas de mediana capitalización, especialmente en los sectores de tecnología, crecimiento, farma y energías renovables que quieran salir a bolsa de forma eficiente, innovadora, asequible y líquida. STX participará activamente en la nueva red de mercados de capitales europeos y en la liquidación mayorista con dinero tokenizado, donde la tecnología DLT jugará un papel fundamental".

El objetivo de STX es escalar la adopción de las finanzas tokenizadas en España y Europa, actuando como la infraestructura central de mercado que conecta a emisores de productos financieros tokenizados con inversores institucionales y minoristas de forma absolutamente transparente, supervisada y regulada. Con esta doble autorización (Agencia de Valores y la que se presume, se reciba próximamente de SNL-DLT-), STX, junto a la autorización MiCA concedida a Bit2Me en julio de este año, el grupo se posiciona como líder e indiscutible en el ecosistema financiero digital español, capaz de ofrecer soluciones completas y reguladas para todo el espectro de activos digitales: desde criptoactivos (bajo MiCA) hasta valores negociables tokenizados (bajo el Régimen Piloto DLT y la Ley del Mercado de Valores y Servicios de Inversión). Bit2Me, empresa española, se ha posicionado como un referente entre los proveedores de servicios de cripto activos al ser la primera empresa no bancaria en España en conseguir la licencia MiCA en Julio de 2025. Con el respaldo de Telefónica, Unicaja, Investcorp, BBVA y CecaBank entre otros, cuenta desde agosto de este año como inversor a Tether, emisor líder mundial dentro del sector de las stablecoins.