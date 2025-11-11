Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas

Bimba y Lola ficha al exCEO de Tous para su consejo de administración

Carlos Soler-Duffo se incorporará el año que viene a la compañía gallega

Ha formado parte de L'Oreal, Punt Roma y Marionnaud, entre otras firmas

Tienda de Bimba y Lola en el aeropuerto de Madrid.

Tienda de Bimba y Lola en el aeropuerto de Madrid. / R.V.

R. V.

Vigo
La empresa gallega de moda Bimba y Lola anunció este martes que el próximo año incorporará a su consejo de administración al exconsejero delegado (CEO) de Tous, Carlos Soler-Duffo. La compañía, que afronta su vigésimo aniversario, destaca en un comunicado el "valiosísimo bagaje en el sector de la moda" de Soler-Duffo, así como, "muy especialmente" su experiencia en llevar una marca a "establecerse y consolidarse a nivel internacional".

Soler-Duffo estuvo ligado más de 13 años a Tous, de la que fue consejero delegado entre marzo de 2019 y septiembre de 2025. Previamente, formó parte de L'Oreal, Punt Roma y Marionnaud, entre otras compañías.

El exconsejero delegado de Tous, Carlos Soler-Duffo.

El exconsejero delegado de Tous, Carlos Soler-Duffo. / FdV

Para Uxía Domínguez, fundadora, junto a su hermana María, de Bimba y Lola y presidenta de la compañía, la incorporación de Soler-Duffo al consejo de administración "aporta un enorme valor y conocimiento de primer nivel sobre cuestiones esenciales para seguir cumpliendo los objetivos del plan estratégico".

